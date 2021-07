Everton heeft een niet nader genoemde speler dinsdag een schorsing opgelegd nadat hij door de politie was opgepakt op verdenking van kindermisbruik. De club noemt geen namen en deelt ook geen verdere details over de zaak.

Volgens de politie is de speler vrijdag gearresteerd en ondervraagd door agenten en is hij op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

"We zullen de autoriteiten blijven steunen bij hun onderzoek. Op dit moment laten we het daarbij", is het enige wat Everton er in een korte verklaring over kwijt wil.

Everton eindigde vorig seizoen onder manager Carlo Ancelotti als tiende in de Premier League. 'The Toffees' grepen daarmee naast Europees voetbal en Ancelotti vertrok naar Real Madrid.

Eind vorige maand werd Rafael Benítez aangesteld als zijn opvolger. Dat leidde tot bedreigingen aan het adres van de 61-jarige Spanjaard, die eerder Evertons aartsrivaal Liverpool onder zijn hoede had.

Voor Everton begint het nieuwe Premier League-seizoen op zaterdag 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen Southampton.

