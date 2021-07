FC Twente heeft zich versterkt met Ricky van Wolfswinkel, zo heeft de 32-jarige spits dinsdag aan VI bevestigd. Hij komt over van FC Basel en tekent voor twee jaar in Enschede, met een optie op een derde seizoen.

Voor Van Wolfswinkel betekent zijn transfer dat hij na vier jaar terugkeert in Nederland, waar hij in 2017 zijn tweede Vitesse-periode afsloot. Eerder kwam hij in de Eredivisie ook uit voor FC Utrecht.

"Het was een mooie en intensieve periode in Bazel. We hebben daar vier jaar gewoond, onze zoon is er opgegroeid en onze dochter is er geboren. Het afscheid was dan ook niet zo makkelijk zoals in het verleden in andere steden in het buitenland, maar deze stap voelt heel goed", zegt Van Wolfswinkel tegen VI.

"FC Twente is een heel mooie club, ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur. Daarnaast is het ook lekker om weer echt thuis te komen. Bij familie en vrienden, we kijken er echt naar uit."

Ricky van Wolfswinkel was eerder speler van onder meer Vitesse. Ricky van Wolfswinkel was eerder speler van onder meer Vitesse. Foto: ProShots

Van Wolfswinkel beleefde roerige tijd in Bazel

Van Wolfswinkel kwam niet alleen voor Vitesse, FC Utrecht en FC Basel uit, maar ook voor Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis. Namens Basel kwam hij tot 115 officiële wedstrijden, waarin hij 37 keer scoorde.

De tweevoudig international van Oranje beleefde een heftige periode in Zwitserland, waar hij een groot deel van het seizoen 2019/2020 miste door een hersenaandoening. Hij maakte in februari vorig jaar na een half jaar zijn rentree.

Bij FC Twente is Van Wolfswinkel de opvolger van Danilo, die afgelopen seizoen als Ajax-huurling clubtopscorer werd en weer terugkeerde naar Amsterdam.