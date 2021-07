Edgar Davids is na zeven maanden alweer vertrokken als trainer van de Portugese vierdedivisionist Olhanense. Het is niet duidelijk waarom de voormalige Oranje-international niet meer actief is in Portugal.

"Sporting Clube Olhanense SAD kan u mededelen dat Edgar Davids niet langer meer de coach van ons team is", schrijft Olhanense in een verklaring op Facebook. "Wij wensen hem persoonlijk en sportief veel succes bij zijn volgende project."

De 48-jarige Davids werd in januari van dit jaar aangesteld bij Olhanense, wat zijn tweede trainersklus in zijn loopbaan werd. De voormalige middenvelder, die 74 interlands in het Nederlands elftal speelde, debuteerde in 2012 bij de kleine Engelse club Barnet FC als trainer. Daar zwaaide hij twee jaar de scepter.

Davids kreeg in zijn eerste wedstrijd als trainer van Olhanense rood en liep vervolgens in mei promotie naar de nieuw te vormen Liga 3 mis, waardoor de club afdaalde naar het vierde niveau van Portugal. Het kwam de oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en Juventus intern op snoeiharde kritiek te staan.

De voorzitter van Olhanense, Luís Torres, noemde de aanstelling van Davids in een openbaar bericht op Facebook "catastrofaal". "De keuze om hem als trainer aan te stellen is me opgedrongen door onze sportief directeur. Zijn komst zou de club financieel beter maken, maar daar heb ik niks van gemerkt."

"Edgar Davids is iemand met een rijke historie als speler, maar dat zegt vrijwel niets over iemands kwaliteiten als trainer. Hij is er niet in geslaagd om een band te creëren en ons team een duidelijke speelwijze aan te leren. Daar moeten we eerlijk over zijn."