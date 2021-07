Steven Berghuis heeft naar eigen zeggen niet getwijfeld om de pikante transfer van Feyenoord naar Ajax te maken. De 29-jarige aanvaller werd maandag gepresenteerd bij de Amsterdamse club.

"Ik heb niet getwijfeld. Ik heb een weloverwogen keuze gemaakt en er goed over nagedacht", zegt Berghuis op de site van zijn nieuwe werkgever. "Het is niet zomaar een stap, maar ik sta er wel achter en het is een mooie uitdaging. Zo wil ik er wel naar blijven kijken en succes behalen met deze club."

"Toen Ajax concreet werd, ging ik erover nadenken en kwam ik tot de conclusie dat dit voor mij een goede stap zou zijn om een betere speler te worden. En ook om samen met de club en nieuwe teamgenoten de ambities waar te maken, die ook bij mijn eigen ambities passen. Daar wilde ik voor gaan en daar sta ik achter."

Een week geleden werd al bekend dat Berghuis als vierde speler ooit - Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten gingen hem voor - van Feyenoord naar Ajax zou gaan. Naar verluidt betaalt de landskampioen maximaal 5,5 miljoen euro voor de 28-voudig Oranje-international.

Berghuis werd op EK aangesproken door Ajax-spelers

Berghuis, die als enige Feyenoord-speler was opgenomen in de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer, werd op het EK aangemoedigd door zijn Ajax-ploeggenoten om de overstap naar Amsterdam te maken.

"Tijdens het EK werd ik er door de jongens van Ajax wel iedere dag aan herinnerd", vervolgt hij. "Dat gaf ook een goed gevoel. De club en de directie moeten erachter staan, maar natuurlijk ook je nieuwe teamgenoten."

Berghuis kan niet wachten om binnenkort weer op het veld te staan. "Op korte termijn is mijn doel om alles te laten landen, mezelf goed te voelen, te wennen en zo snel mogelijk mezelf te zijn en te presteren op het veld. Ik kijk er nu het meest naar uit om met de nieuwe teamgenoten op het veld te staan, ze te leren kennen en onze ambities waar te maken."