Memphis Depay is maandag na het mislukte EK met het Nederlands elftal met veel enthousiasme begonnen aan zijn avontuur bij FC Barcelona. De Oranje-international kan niet wachten om onder trainer Ronald Koeman te spelen.

"Ik heb onder hem de grootste stappen in mijn loopbaan gemaakt", zei Memphis bij aankomst in Camp Nou tegen het clubkanaal van FC Barcelona. "Bij het Nederlands elftal was ik heel belangrijk onder hem. Hij gaf me veel vertrouwen en steunde me ook toen ik geblesseerd was. Hij zag dat ik ervoor knokte."

"Hij wilde graag dat ik naar de grootste club ter wereld kwam", vervolgde Memphis, die maandag de medische keuring onderging en donderdag wordt gepresenteerd door voorzitter Joan Laporta. "Dus ik ben erg blij dat hij hier de trainer is en ik ben klaar om voor hem te knokken."

De 27-jarige Memphis bloeide onder Koeman volledig op in het Nederlands elftal. In de achttien interlands onder leiding van de Nederlandse coach scoorde de aanvaller liefst elf keer en was hij ook nog eens goed voor elf assists. In augustus vorig jaar vertrok Koeman naar FC Barcelona.

'Ik hoop veel titels te winnen met Barcelona'

Memphis maakt op transfervrije basis de overstap van Olympique Lyon naar FC Barcelona. De Oranje-international weigerde zijn aflopende verbintenis bij Lyon te verlengen en maakte tijdens de voorbereiding van Oranje op het EK de transfer naar de Spaanse grootmacht rond. Het Europese eindtoernooi verliep voor Memphis en Oranje dramatisch met uitschakeling in de achtste finales door Tsjechië.

"Ik kom net terug van vakantie en nu is het tijd om me te heroriënteren. Ik wil het seizoen goed beginnen en hier volledig gefocust zijn. Ik zal proberen me zo snel mogelijk aan te passen", aldus Memphis. "Dit is een speciale dag. Ik had veel zin om naar de club en het stadion te gaan. Ik hoop veel titels te winnen, daarom ben ik ook naar deze geweldige club gekomen."

"Ik houd ervan om aanvallend voetbal te spelen, creatief te zijn op het veld en voor kansen, assists en doelpunten te zorgen. De speelstijl van FC Barcelona past perfect bij mij. Ik ben heel blij om hier te zijn."

Memphis wacht in Barcelona een zware concurrentiestrijd om een basisplaats. Koeman kan naast de Nederlander beschikken over de aanvallers Antoine Griezmann, Sergio Agüero, Ansu Fati, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé. Waarschijnlijk blijft ook sterspeler Lionel Messi bij FC Barcelona, dat op 15 augustus aan La Liga begint met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.