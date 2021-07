Sc Heerenveen heeft zich maandag versterkt met Sven van Beek. De verdediger tekent een contract voor twee jaar bij de club uit Friesland. NEC legde op zijn beurt verdediger Iván Márquez vast.

De 26-jarige Van Beek was clubloos sinds Feyenoord zijn aflopende verbintenis vorige maand niet verlengde. De geboren Gouwenaar stond zestien jaar onafgebroken onder contract bij de Rotterdammers, waarvoor hij 153 officiële wedstrijden speelde.

In het afgelopen half jaar speelde Van Beek op huurbasis voor Willem II. Mede dankzij de komst van de centrumverdediger handhaafden de Tilburgers zich ternauwernood in de Eredivisie. De 'Tricolores' bleken financieel echter niet in staat om Van Beek te behouden, waarop hij voor Heerenveen koos.

"Sven is een echte verdediger met een no-nonsensementaliteit", aldus Ferry de Haan, technisch manager van Heerenveen. "Wij denken dat hij met zijn kwaliteit en karakter wat extra's kan toevoegen aan de selectie. We zijn dan ook blij dat hij voor ons heeft gekozen."

Van Beek is de vierde versterking voor sc Heerenveen, dat afgelopen seizoen op een teleurstellende twaalfde plaats in de Eredivisie eindigde. De Friezen legden eerder Milan van Ewijk (ADO Den Haag), Filip Stevanovic (huur, Manchester City) en doelman Xavier Mous (PEC Zwolle) vast.

Márquez zesde versterking voor NEC

Later op de dag maakte NEC de komst van Márquez wereldkundig. De Spaanse verdediger was transfervrij nadat hij zijn verbintenis bij de Poolse club Cracovia had laten ontbinden.

De 27-jarige Márquez doorliep de jeugdopleiding van Málaga en stond later onder contract bij de Spaanse clubs San Pedro, El Palo, Atlético Madrid, Osasuna en Valencia. Bij Osasuna kwam hij tot vier duels in La Liga, het hoogste niveau van Spanje.

Márquez is bij NEC de opvolger van Rens van Eijden, die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. "Het wegvallen van Rens van Eijden was een zware slag voor NEC. We hebben gezocht naar een vergelijkbaar profiel en denken dat in Iván Márquez gevonden te hebben", aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.

Na Lasse Schöne (sc Heerenveen), Ilias Bronkhorst (Telstar), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev, huur), Magnus Mattsson (Silkeborg IF) en Danny Vukovic (clubloos) is Márquez de zesde versterking voor NEC, dat dit seizoen voor het eerst sinds 2017 uitkomt in de Eredivisie.