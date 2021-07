Feyenoord neemt het in de eventuele derde voorronde van de Conference League op tegen FC Luzern, zo heeft de loting maandag in Nyon uitgewezen. Vitesse stuit op Dundalk FC of Levadia Tallinn.

Feyenoord moet wel eerst in de tweede voorronde winnen van FC Drita, de nummer twee van het afgelopen seizoen in Kosovo. De Rotterdammers spelen donderdag eerst uit en een week later thuis. De winnaars van de vierde voorronde bereiken de groepsfase van de Conference League.

FC Luzern won vorig seizoen de Zwitserse beker en eindigde als vijfde in de competitie. Bij de club staat Jordy Wehrmann onder contract. De Nederlandse middenvelder, die het afgelopen jaar al door Feyenoord aan Luzern werd verhuurd, maakte deze zomer definitief de overstap.

De ontmoetingen met Drita worden voor Arne Slot de eerste Europese wedstrijden als trainer van Feyenoord. Onder Dick Advocaat werd Feyenoord afgelopen seizoen teleurstellend vijfde in de Eredivisie en pakte het via de play-offs een ticket voor de Conference League.

Vitesse had het stuk zwaarder kunnen treffen

Vitesse eindigde vorig seizoen ten koste van Feyenoord als vierde in de Eredivisie en stroomt daardoor in de derde voorronde van de Conference League in. Zowel Dundalk als Levadia Tallinn is al halverwege het huidige seizoen. Dundalk staat derde in Ierland en Levadia Tallinn is koploper in Estland.

Op papier had Vitesse het een stuk zwaarder kunnen treffen. De Arnhemmers, die in 2018 voor het laatst in Europa uitkwamen, hadden in tegenstelling tot Feyenoord een ongeplaatste status en hadden ook aan RSC Anderlecht of Rosenborg BK kunnen worden gekoppeld.

De duels in de derde voorronde worden op 5 en 12 augustus afgewerkt. Feyenoord begint met een uitwedstrijd en Vitesse start met een thuiswedstrijd. De Conference League is een nieuw Europees bekertoernooi, waarin qua financiën minder valt te verdienen dan in de Champions League en Europa League.