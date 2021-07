Borussia Dortmund hoopt Donyell Malen in de komende dagen over te nemen van PSV. Directeur Michael Zorc heeft bevestigd dat een overgang in de maak is, al laat hij ook weten dat de gesprekken met de Eindhovenaren moeizaam verlopen.

De 22-jarige Malen is zelf naar verluidt al een tijdje akkoord met Dortmund. PSV zou 30 miljoen euro verlangen voor de aanvaller, een bedrag dat Dortmund niet wil betalen. Zorc zegt niet van plan te zijn veel toe te geven in de onderhandelingen.

"Het moet een verstandige beslissing zijn. Het moet financieel passen, anders moet je nee zeggen", laat de 58-jarige bestuurder van Dortmund aan Ruhr Nachrichten weten.

Toch heeft Zorc goede hoop dat de transfer er alsnog snel komt. De directeur zegt ernaar te streven de overgang nog deze week nog rond te maken, waardoor Malen vrijdag al mee kan op een trainingskamp naar Zwitserland.

"Het zou mooi zijn voor de trainer als we vóór het trainingskamp iets voor elkaar kunnen krijgen", laat hij weten. "Maar we hebben het helaas niet altijd in eigen hand."

Donyell Malen beleefde een teleurstellend EK met Oranje. Foto: Getty Images

Malen speelde 116 wedstrijden voor PSV

Malen heeft nog vakantie na het teleurstellend verlopen EK met Oranje. De aanvaller heeft nog een contract voor drie jaar bij PSV, waarvoor hij in 116 officiële wedstrijden tot 55 doelpunten en 24 assists kwam.

De Eindhovenaren namen Malen in de zomer van 2017 over van Arsenal, waar hij nog op zijn debuut in de hoofdmacht wachtte. De geboren Wieringer speelde eerder in de jeugdopleiding van Ajax.

Malen zou de eerste basisspeler zijn die PSV verlaat. Trainer Roger Schmidt zag eerder keeper Lars Unnerstall, verdediger Timo Baumgartl, middenvelder Adrian Fein en aanvaller Joël Piroe vertrekken.

Daartegenover staat de komst van doelman Joël Drommel, verdedigers André Ramalho en Philipp Mwene en middenvelder Davy Pröpper. Bovendien werd huurling Marco van Ginkel definitief vastgelegd.