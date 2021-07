De Engelse voetbalbond FA gaat in samenspraak met de Britse overheid een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de ongeregeldheden die vorige week zondag plaatsvonden rond de EK-finale tussen Italië en Engeland.

Veel Engelse fans probeerden zonder kaartje Wembley binnen te komen, waarbij de beveiliging niet toereikend bleek. Zondag schreef de Daily Mail dat er zo'n vijfduizend mensen illegaal in het stadion waren.

Ook na de wedstrijd, die door Engeland via strafschoppen werd verloren, was het onrustig rond Wembley. De chaos leidde in totaal tot onder meer tientallen arrestaties en negentien gewonde agenten.

"We willen volledig weten wat er buiten en vervolgens op Wembley is gebeurd. Er wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder leiding van barones Casey (een Britse overheidsfunctionaris, red.), om de feiten en omstandigheden in kaart te brengen", schrijft de FA in een verklaring.

"Er zal met alle betrokken partijen en externe deskundigen worden gesproken. Het is belangrijk om er lering uit te trekken, zodat zulke schandalige incidenten niet meer voorkomen. We blijven samenwerken met de autoriteiten om de daders te identificeren en te straffen."

De EK-finale kreeg al een staartje vanwege racistische berichten aan het adres van Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka. Zij misten namens Engeland in de dramatische penaltyreeks.