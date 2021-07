Ajax heeft maandag de veelbesproken komst van Steven Berghuis afgerond. De aanvaller doorstond de medische keuring en zette zijn handtekening onder een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

Een week geleden werd al bekend dat Berghuis als vierde speler ooit - Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten gingen hem voor - van Feyenoord naar Ajax zou gaan. Naar verluidt betaalt de landskampioen maximaal 5,5 miljoen euro voor de 28-voudig Oranje-international.

"Dappere strijders maken dappere keuzes", zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar in een videoboodschap. "Namens heel Ajax: welkom in je nieuwe thuis."

De 29-jarige Berghuis speelde de afgelopen vijf seizoenen voor Feyenoord, waarmee hij in zijn eerste seizoen als Watford-huurling kampioen werd. De Rotterdammers legden de geboren Apeldoorner daarna definitief vast.

Berghuis speelde bijna 200 wedstrijden voor Feyenoord

In zijn vijf jaar als Feyenoorder kwam Berghuis tot 199 officiële wedstrijden, waarin hij 87 doelpunten maakte en 64 assists gaf. De laatste jaren was hij aanvoerder in De Kuip.

Berghuis speelde in de Eredivisie eerder voor FC Twente, VVV-Venlo en AZ. In zijn 28 interlands kwam hij tot twee doelpunten, die hij in maart van dit jaar tegen Letland en Gibraltar maakte.

Bij Ajax moet Berghuis op de rechterflank de concurrentie aangaan met onder anderen Antony en David Neres, al zou Neres deze zomer nog kunnen vertrekken uit Amsterdam.