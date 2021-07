Ajacied Edson Álvarez en PSV'er Érick Gutiérrez hebben zich in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) met Mexico voor de kwartfinales van de Gold Cup geplaatst. Ook de Verenigde Staten schaarden zich onder de laatste acht.

Met Álvarez en Gutiérrez in de basis was Mexico in Dallas met 1-0 te sterk voor El Salvador. Het winnende doelpunt kwam op naam van Luis Rodríguez, die in de 26e minuut scoorde.

De Mexicanen speelden eerder doelpuntloos gelijk tegen Trinidad en Tobago en wonnen met 3-0 van Guatemala. El Salvador plaatste zich ondanks de 1-0-nederlaag van maandag ook voor de kwartfinales.

De goede prestaties op de Gold Cup betekent dat Álvarez en Gutiérrez voorlopig nog niet beschikbaar zijn voor Ajax en PSV. De club zijn inmiddels al begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voor PSV staat woensdag al een belangrijke wedstrijd op het programma, wanneer Galatasaray de tegenstander is in de tweede Champions League-voorronde. Op 7 augustus spelen PSV en Ajax tegen elkaar om de Johan Cruijff Schaal, wat voor de Amsterdammers de eerste officiële wedstrijd van het seizoen is.

Op de Gold Cup is ook de VS kwartfinalist dankzij een 1-0-zege op Canada, waarbij Shaquell Moore al in de eerste minuut scoorde. Ook de Canadezen zijn door. Verder zijn Costa Rica, Jamaica en Honduras al zeker van een plek bij de laatste acht.