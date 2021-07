Feyenoord heeft afstand genomen van een spandoek waarop Steven Berghuis wordt bedreigd. De naam van de voormalig speler van de Rotterdammers, die afgelopen week de pikante overstap naar aartsrivaal Ajax maakte, was op een lijst geplaatst met de geliquideerde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die bekendstonden als Ajax-supporters.

"Feyenoord neemt nadrukkelijk afstand van de zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen, zoals het walgelijke spandoek gericht aan Steven Berghuis dat op sociale media rondgaat, en roept op hiermee te stoppen", aldus Feyenoord in een verklaring op Twitter.

De foto van het spandoek ging zondagmiddag rond op het Twitter-account Voetbal Ultras, dat bericht over acties van supporters. Vier mannen, van wie de gezichten onherkenbaar zijn gemaakt, tonen een wit stuk textiel waarop achter de namen van 'Polletje' en Peter R. de Vries een vinkje staat, terwijl het vakje van Berghuis nog open is. Het is niet duidelijk of het daadwerkelijk aanhangers van Feyenoord zijn.

'Polletje' is de bijnaam van Van de Pol, een Ajax-hooligan die in maart van dit jaar op straat in Amsterdam werd doodgeschoten. Hij werd in 2000 tot vijftien jaar celstraf veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in een seksclub in Haarlem, waarbij vier mannen werden vermoord.

Peter R. de Vries, eveneens een Ajax-fan, werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed afgelopen donderdag op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Voor de moord op de misdaadverslaggever zijn een 35-jarige Pool uit het Gelderse Maurik en een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Voor de appgebruikers: dit is het spandoek waarvan Feyenoord zondagavond afstand nam.

Berghuis: 'Wil mezelf sportief verder ontwikkelen'

Berghuis rondde afgelopen vrijdag zijn veelbesproken transfer van Feyenoord naar Ajax af. De rechtsbuiten tekende in Amsterdam een contract voor vier jaar tot 2025. Tijdens het oefenduel van Feyenoord zaterdag met Werder Bremen waren er ook al enkele kwetsende spreekkoren te horen richting Berghuis.

Als reden voor zijn overstap gaf de aanvaller na vijf Rotterdamse jaren aan dat hij zich sportief verder wilde ontwikkelen "Ik ben 29 jaar en het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken. Belangrijk daarbij is dat ik mezelf sportief verder wil ontwikkelen", zei hij op de website van Ajax.

"Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt."

Berghuis is pas de vierde speler die sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 de rechtstreekse overstap van Feyenoord naar Ajax maakt. Henk Groot (1965), Jan Everse (1977) en Arnold Scholten (1995) gingen hem voor. Op 19 december staat voor het eerst De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Feyenoord speelt dan thuis.