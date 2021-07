Ronald Koeman denkt dat FC Barcelona komend seizoen veel beter voor de dag gaat komen dan het afgelopen voetbaljaar, toen het slechts als derde eindigde in La Liga. De trainer ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor Memphis Depay en Frenkie de Jong.

"Ik verwacht veel van dit seizoen, al zal alles afhangen van de spelers die we zullen hebben. We zijn een club die goed en aantrekkelijk voetbal probeert te spelen, maar het ook aan zijn stand verplicht is om prijzen te winnen."

Deze zomer versterkte Barcelona, dat afgelopen seizoen alleen de Spaanse beker aan de prijzenkast mocht toevoegen, zich al met Sergio Agüero, Eric García en Memphis Depay. Met die laatste versterking, die transfervrij overkwam van Olympique Lyon, werkte Koeman al samen bij het Nederlands elftal.

"Het is belangrijk dat ik hem al goed ken", zegt de voormalig bondscoach van Oranje. "Hij weet precies hoe ik werk. Bovendien is hij een speler met veel karakter. Memphis is sterk en snel en is momenteel in de bloei van zijn carrière. Bij Lyon heeft hij zich enorm verbeterd."

De Jong was afgelopen seizoen al een vaste waarde bij de Catalanen. Met zeven doelpunten in alle competities had de middenvelder het productiefste jaar uit zijn loopbaan.

"Frenkie heeft een grote stap gemaakt in zijn ontwikkeling en neemt steeds meer verantwoordelijkheid binnen het team", vindt Koeman. "Hij is ook gegroeid in zijn aanvallende rol en we zullen hard werken om hem nog beter te maken."

'De voorzitter is gewoon heel erg betrokken'

Koeman moest zelf lang geduld hebben voordat er duidelijkheid kwam over een langer verblijf in Camp Nou. Hoewel voorzitter Joan Laporta de prestaties afgelopen seizoen ondermaats noemde, besloot het bestuur toch het lopende contract van de Nederlander te respecteren.

Volgens Koeman zijn alle plooien inmiddels gladgestreken. "De voorzitter is zeer betrokken en dat is ook belangrijk. We zijn een grote club met een winnaarsmentaliteit. Dan zijn de eisen altijd hoog."

FC Barcelona begint op zondag 15 augustus aan het nieuwe seizoen in La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Afgelopen seizoen ging de titel in Spanje naar Atlético Madrid.