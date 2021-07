KRC Genk-trainer John van den Brom was zaterdag niet te spreken over Club Brugge-aanvaller Noa Lang tijdens de strijd om de Belgische supercup. Van den Brom vindt dat Lang veel te makkelijk naar de grond ging bij de strafschop die werd gegeven aan Club.

Lang werd vlak na rust bij een 1-1-stand naar de grond geduwd door Genk-verdediger Ángelo Preciado. Scheidsrechter Jonathan Lardot vond dat voldoende voor een penalty, waarna Lang zelf achter de bal ging staan en Club op een 2-1-voorsprong schoot.

Van den Brom baalde na afloop flink van het strafschopmoment. "De overtreding was wel heel licht. We weten dat Lang heel snel gaat liggen. Hij doet dat altijd, maar de scheidsrechter trapte er toch in", mopperde hij tegen Sporza.

"We moeten echter ook kritisch naar onszelf kijken. We kwamen niet goed uit de kleedkamer. Daar is de wedstrijd uit onze handen geglipt. Die gelijkmaker op slag van rust deed toch wel wat. Ik zag heel wat teleurgestelde gezichten in de kleedkamer."

'Deze fouten worden afgestraft in de Champions League'

Club won met 3-2 van Genk en veroverde voor de zestiende keer de Belgische supercup. Volgende week begint de Jupiler Pro League. Landskampioen Club neemt het thuis op tegen KAS Eupen en bekerwinnaar Genk gaat op bezoek bij Standard Luik.

"Ik heb leuke dingen gezien en ook verbeterpunten. Dat is logisch, want we zijn nog maar drie weken bezig. De eerste week van augustus (voorronde Champions League, red.), dan moeten we er staan", zei Van den Brom.

"Ik ben nu vooral blij dat we op fysiek vlak stappen hebben gemaakt. Maar het is duidelijk dat de fouten die we vandaag hebben gemaakt, worden afgestraft in de Champions League. Dat moet dus nog veel beter."