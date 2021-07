Club Brugge heeft zaterdagavond de Belgische supercup gewonnen. De ploeg van trainer Philippe Clement was mede dankzij een doelpunt van Noa Lang in eigen huis met 3-2 te sterk voor het KRC Genk van coach John van den Brom.

Théo Bongonda zette Genk in de 44e minuut nog wel op voorsprong in het Jan Breydelstadion, maar Matej Mitrovic trok de stand in de blessuretijd van de eerste helft al gelijk met een rake kopbal. Aan het begin van de tweede helft liep Club Brugge binnen vijf minuten zelfs uit naar een 3-1-voorsprong.

Scheidsrechter Jonathan Lardot wees vlak na rust naar de stip na een duw van Ángelo Preciado en Lang werkte de strafschop onberispelijk binnen. Twee minuten later werd Genk-doelman Maarten Vandevoordt verrast door een hard schot van Clinton Mata, die zijn inzet via de vingertoppen van de Belgische keeper in het doel zag gaan.

In de slotfase werd het nog even spannend door een laat doelpunt van Jere Uronen, die hard en hoog raak schoot nadat doelman Senne Lammens ver uit zijn doel was gekomen om een bal weg te werken. In de slotseconden bleef een serieuze kans op de gelijkmaker uit.

Club Brugge wint supercup voor zestiende keer

Het is de zestiende keer dat Club Brugge de Belgische supercup wint. De ploeg van Lang en Bas Dost kroonde zich afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij tot landskampioen. Het Genk van Van den Brom won het bekertoernooi door Standard Luik in de finale met 2-1 te verslaan.

Lang kreeg in de 85e minuut een publiekswissel bij Brugge, terwijl Dost in de 77e minuut naar de kant werd gehaald. Ruud Vormer ontbrak bij de thuisploeg. De middenvelder moest deze week in quarantaine vanwege een positieve test van iemand in zijn omgeving.

Bij Genk was er een basisplek voor Mike Trésor, die onlangs overkwam van Willem II. Cyriel Dessers kwam halverwege het veld in en de van Ajax overgekomen Carel Eiting maakte in de 59e minuut zijn opwachting bij Genk.

Waar de Eredivisie halverwege augustus pas van start gaat, staat de eerste speelronde in de Jupiler Pro League volgende week al op het programma. Club Brugge begint de competitie op 25 juli met een thuiswedstrijd tegen KAS Eupen en Genk start twee dagen eerder tegen Standard Luik.