Feyenoord-trainer Arne Slot kan nog weinig zeggen over de blessure die Luis Sinisterra zaterdag opliep tijdens de laatste test voor het Europa League-duel met FC Drita. De Colombiaanse aanvaller moest zich in de slotminuten van het gewonnen oefenduel met Werder Bremen (2-1) laten vervangen.

Sinisterra, die al vaker met blessures kampte, werd in de blessuretijd onderuitgehaald en had veel pijn aan zijn enkel. Het zag er niet goed uit, want hij kon de catacomben niet op eigen kracht bereiken.

"Ik vind het heel moeilijk om er iets over zeggen", zei Slot na de wedstrijd tegen ESPN. "Luis werd tillend binnengebracht, maar soms kun je direct na een overtreding het gevoel hebben dat het ernstig is en valt het later weer mee. En we hebben het ook andersom meegemaakt. Ik hoop dat hij fit is."

Een absentie van Sinisterra zou slecht uitkomen voor Slot, die bij Feyenoord al over een niet al te brede selectie beschikt, zo werd hem tijdens de wedstrijd tegen Werder Bremen weer duidelijk.

"Op een gegeven moment moest ik wel heel veel kunstgrepen uithalen", zei hij. "Aan het einde moest ik Wouter Burger linksback en Mark Diemers rechtsback zetten. Dat zegt iets over de breedte van onze selectie."

Feyenoord won mede dankzij een goal van Jens Toornstra van Werder Bremen. Foto: Pro Shots

Jahanbakhsh nog niet beschikbaar

Slot zal donderdag tegen FC Drita in ieder geval nog geen beroep kunnen doen op de nieuwe aanwinst Alireza Jahanbakhsh. De zaterdag van Brighton & Hove Albion overgenomen aanvaller staat maandag pas voor het eerst op het trainingsveld van Feyenoord.

Met Drita treft Feyenoord donderdag in de tweede voorronde van de Conference League de Kosovaarse nummer twee van het afgelopen seizoen. Slot heeft zich al deels verdiept in de onbekende tegenstander.

"Ik weet er nog niet alles van, maar wel het nodige", aldus de oud-trainer van AZ, die zich in de komende dagen verder gaat inlezen. "Wees ervan verzekerd dat ik er donderdag wél alles van weet."

De wedstrijd tussen FC Drita en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Een week later is de return in De Kuip. Het Eredivisie-seizoen start voor Feyenoord op zondag 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Willem II.