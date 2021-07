Feyenoord heeft zaterdag een zege geboekt in de laatste test voor de start van het Europese seizoen. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot was in De Kuip met 2-1 te sterk voor Werder Bremen. In Duitsland ging AZ met 1-0 ten onder tegen RB Leipzig.

In Rotterdam kwam Feyenoord al vroeg op voorsprong door Jens Toornstra, die knap afrondde na een fraaie pass van Marcos Senesi. Nog in de eerste helft maakte Josh Sargent gelijk, waarbij Leroy Fer en Senesi verdedigend niet overtuigden.

Na rust gaf Feyenoord de duizenden supporters in De Kuip, waar ook de kersverse aanwinst Alireza Jahanbakhsh op de tribune zat, alsnog reden tot juichen. Orkun Kökçü schoot raak uit een strafschop die was toegekend na een overtreding op Tyrell Malacia.

Een tegenvaller was dat Luis Sinisterra in de slotminuten met een blessure van het veld moest. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de Colombiaan is, die al vaker met blessures kampte. Hij kon de catacomben niet op eigen kracht bereiken.

Feyenoord boekte de derde overwinning in vijf oefenduels. Eerder werden AEK (3-1) en FC Zürich (1-0) verslagen. Tegen KAA Gent werd met 1-1 gelijkgespeeld en Young Boys klopte de ploeg van Slot met 0-2.

Donderdag is FC Drita uit Kosovo de tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Een week na de wedstrijd op Kosovaarse bodem volgt de return in De Kuip. Tussendoor wordt geoefend tegen PAOK.

Basisopstelling Feyenoord tegen Werder Bremen: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Linssen, Bozeník, Sinisterra.

Boadu valt in tegen Leipzig

AZ leed de eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Leipzig, de nummer twee van afgelopen seizoen in de Bundesliga, won de wedstrijd met 1-0. Lazar Samardzic scoorde vlak na rust.

Bij AZ deed Myron Boadu de tweede helft mee. De spits wordt nadrukkelijk gelinkt aan AS Monaco en ontbrak vanwege die transfergeruchten tijdens de vorige wedstrijden in het elftal.

AZ begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen met overwinningen op NEC (4-1) en TOP Oss (3-0), waarna tegen zowel Anderlecht als KRC Genk met 1-1 werd gelijkgespeeld. De Alkmaarders spelen later deze maand in de derde voorronde van de Europa League.

Basisopstelling AZ tegen RB Leipzig: Verhulst; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Oosting; Clasie, De Wit, Reijnders; Evjen, Pavlidis, Karlsson.

Oefenduels overige Eredivisionisten

RWDM-SC Cambuur 0-1

sc Heerenveen-TOP Oss 3-2

Zulte Waregem-FC Utrecht 0-0

Willem II-Excelsior 2-0

VfL Osnabrück-FC Groningen 0-1

Beerschot-Fortuna Sittard 1-1