Hakim Ziyech heeft zaterdag de aandacht op zich gevestigd tijdens een oefenduel van Chelsea. De oud-Ajacied loodste zijn ploeg met een hattrick naar een 6-1-overwinning op Peterborough United, dat uitkomt op het tweede Engelse niveau. Peter Bosz was met Olympique Lyon in een oefenduel te sterk voor het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel.

Ziyech scoorde als invaller drie keer tijdens de tweede helft van de wedstrijd die op het trainingscomplex van Chelsea werd gespeeld. Bij rust was het 2-1, nadat Chelsea nog vroeg op achterstand was gekomen.

Naast Ziyech scoorden ook Tammy Abraham, Christian Pulisic en oud-Vitessenaar Armando Broja. Bij een van de doelpunten van Ziyech leverde de negentienjarige Broja bovendien de assist.

Zijn hattrick is een opsteker voor de 28-jarige Ziyech, die een moeizaam eerste seizoen achter de rug heeft bij Chelsea, dat de Champions League won. De spelmaker moest het onder manager Thomas Tuchel voornamelijk met invalbeurten doen.

In alle competities - de Premier League, Champions League en FA Cup - kwam Ziyech vorig seizoen tot 39 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte en vier keer een assist gaf.

Voor Chelsea begint het nieuwe seizoen op 11 augustus met een wedstrijd tegen Europa League-winnaar Villarreal in de strijd om de Europese Super Cup. De eerste competitiewedstrijd is op 14 augustus, als Crystal Palace naar Stamford Bridge komt.

Joshua Zirkzee maakte een doelpunt voor Bayern München in de oefenwedstrijd tegen 1. FC Köln. Foto: Getty Images

Zirkzee scoort bij debuut van Nagelsmann

In Frankrijk boekte Bosz met Lyon voor het oog van achtduizend fans een ruime oefenzege op het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel: 4-1. Karl Toko Ekambi (twee goals), Moussa Dembélé en Eli Wissa verzorgden de doelpunten voor Lyon. Daniel Ginczek had in de eerste helft voor de 2-1 gezorgd in Lyon.

Bayern München verloor ondanks een doelpunt van Zirkzee zijn eerste wedstrijd onder Nagelsmann. De opvolger van Hansi Flick, die nu bondscoach van Duitsland is, zag zijn elftal in Villingen-Schwenningen met 3-2 verliezen van 1. FC Köln. Köln wist zich vorig seizoen ternauwernood te handhaven in de Bundesliga.

Voor zo'n zesduizend toeschouwers maakten Armindo Sieb en Zirkzee in de eerste helft de doelpunten voor Bayern. Zirkzee speelde afgelopen seizoen, vanaf februari, op huurbasis voor de Italiaanse club Parma. Mark Uth, voormalig aanvaller van Heracles Almelo en sc Heerenveen, scoorde twee keer voor Köln.

Nagelsmann had nog niet de beschikking over zijn Poolse topscorer Robert Lewandowski. Ook de Duitse en Franse internationals, die meededen aan het voorbije EK, ontbraken.

Bayern en Köln doneerden samen met telefoonaanbieder Deutsche Telekom een bedrag van 100.000 euro voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Duitsland.