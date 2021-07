Olivier Giroud stapt over van Chelsea naar AC Milan. De Franse spits heeft zaterdag een tweejarig contract getekend bij de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Serie A.

De 34-jarige Giroud wordt volgens Italiaanse media voor 1 miljoen euro overgenomen van Chelsea. De transfersom kan door bonussen nog oplopen naar 2 miljoen euro. In Milaan moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Zlatan Ibrahimovic, die momenteel herstelt van een zware knieblessure.

Giroud stond drie jaar onder contract bij Chelsea, dat hem in 2018 voor 17 miljoen euro overnam van aartsrivaal Arsenal. In 119 wedstrijden voor 'The Blues' scoorde hij 39 keer. Vorig seizoen was hij voornamelijk bankzitter bij de Londense club, waarmee hij de Champions League, de Europa League en de FA Cup won.

De Fransman hielp Chelsea twee seizoenen geleden nog aan de eerste Europa League-titel in de clubhistorie. In de finale tegen uitgerekend zijn oude club Arsenal maakte hij de belangrijke 1-0 en bereidde hij ook een treffer voor. Uiteindelijk vernederde Chelsea de stadgenoot met 4-1.

Giroud was vorige maand met Frankrijk nog actief op het EK. Het eindtoernooi liep uit op een deceptie voor de regerend wereldkampioen, die in de achtste finales na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. 110-voudig international Giroud viel in de verlenging in en benutte in de penaltyreeks zijn strafschop.

Giroud begon zijn profcarrière bij Grenoble en brak begin vorig decennium door bij Montpellier, waarbij hij in het seizoen 2011/2012 met 21 doelpunten de topscorerstrofee in de Ligue 1 veroverde en een transfer naar Arsenal verdiende. Hij speelde zes jaar voor 'The Gunners' voordat hij naar de stadgenoot overstapte.