Het olympische elftal van Duitsland is zaterdag tijdens een oefenwedstrijd in het Japanse Wakayama van het veld gestapt. De ploeg besloot te stoppen vanwege racistische opmerkingen aan het adres van Jordan Torunarigha (foto), zo laat de Duitse voetbalbond weten op Twitter.

De Duitsers besloten vijf minuten voor tijd bij een 1-1-tussenstand tegen Honduras van het veld te lopen vanwege de opmerkingen richting de 23-jarige Torunarigha, die in clubverband uitkomt voor Hertha BSC.

De opmerkingen kwamen niet vanaf de tribunes, want de wedstrijd werd afgewerkt achter gesloten deuren. Het is nog niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de racistische opmerkingen.

"Als een van onze spelers racistisch wordt beledigd, is het voor ons geen optie om door te spelen", zo laat Stefan Kuntz, de bondscoach van het olympische elftal van Duitsland, in een reactie weten.

Op de Olympische Spelen in Tokio zullen Duitsland en Honduras allebei actief zijn. De Duitse ploeg begint op donderdag tegen Brazilië aan de groepsfase (poule D). Honduras speelt op die dag tegen Roemenië (poule B).

Duitsland zit verder in de groep bij Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Honduras treft ook nog Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De nummers één en twee van de in totaal vier poules gaan door naar de kwartfinales. Nederland kwalificeerde zich niet voor de Spelen.