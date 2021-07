Suriname is uitgeschakeld in de Gold Cup. De ploeg van bondscoach Dean Gorré verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de tweede groepswedstrijd van Costa Rica (1-2) en kan zich niet meer plaatsen voor de knock-outfase.

Suriname kwam in het Exploria Stadium in het Amerikaanse Orlando in de 52e minuut nog wel op voorsprong. Gleofilo Vlijter opende de score op aangeven van FC Groningen-speler Damil Dankerlui.

Daarna ging het in twee minuten helemaal mis voor Suriname. Joel Campbell, die een verleden heeft bij Arsenal, tekende voor de gelijkmaker en een minuut later zette Celso Borges Costa Rica zelfs op voorsprong.

In de slotfase moest Costa Rica nog met tien man verder na een rode kaart voor Francisco Calvo, maar Suriname slaagde er in de laatste minuten niet in om nog langszij te komen.

Suriname, dat eerder al van Jamaica verloor, staat na twee groepsduels laatste in poule C met nul punten. De ploeg speelt over vier dagen nog wel tegen Guadeloupe, maar kan Costa Rica en Jamaica (allebei zes punten) niet meer inhalen.

Bij Suriname stonden met Warner Hahn, Sean Klaiber, Dion Malone, Ryan Donk, Ridgeciano Haps, Florian Jozefzoon, Dankerlui, Kelvin Leerdam, Sheraldo Becker en Diego Biseswar een hoop spelers met een Eredivisie-link in de basis.