Ajax-trainer Erik ten Hag is dolblij met de komst van Steven Berghuis naar Amsterdam. De landskampioen bevestigde vrijdag in hoofdlijnen overeenstemming te hebben bereikt met de Rotterdammers over de transfer van de 29-jarige aanvaller.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Steven is een speler die voor creativiteit zorgt", zei Ten Hag tegen ESPN. "Hij heeft de uitstraling van een Ajax-speler en kan dat koppelen aan rendement. We zijn heel blij dat hij bij ons komt spelen en hij zal zeker wat gaan toevoegen."

De saillante transfer van Berghuis maakt veel emoties los. Ook daar heeft Ten Hag het met de 28-voudig Oranje-international over gehad.

"We hebben heel goed met elkaar gesproken en ook dat item is aan bod gekomen", aldus de 51-jarige coach. "Maar wij willen de lat omhoog leggen en Steven ook, dus we hebben een gemeenschappelijke uitdaging. Die gaan we graag met elkaar aan."

Afgelopen maandag maakte het management van Berghuis al melding van de overstap. Ajax laat vrijdag weten dat het akkoord onder voorbehoud is van de vervulling van een aantal voorwaarden, waaronder de medische keuring. Hij tekent daarna een contract voor vier jaar tot medio 2025.

Berghuis speelde sinds 2016 voor Feyenoord, waarmee hij een jaar later landskampioen werd. De aanvaller kwam tot 199 wedstrijden, 87 doelpunten en 64 assists voor de Zuid-Hollanders. Hij droeg eerder het shirt van FC Twente, VVV-Venlo, AZ en Watford.