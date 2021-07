Ajax heeft vrijdag Kjell Scherpen verkocht aan Brighton & Hove Albion. Beide clubs doen geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt ontvangen de Amsterdammers 5 miljoen euro voor de 21-jarige doelman.

Scherpen had geen toekomst meer bij Ajax. De regerend landskampioen versterkte zich deze zomer al met de keepers Remko Pasveer (Vitesse) en Jay Gorter (Go Ahead Eagles) en heeft ook nog Maarten Stekelenburg en André Onana onder contract staan, al lijkt laatstgenoemde wel spoedig te vertrekken.

Ajax nam Scherpen medio 2019 voor 1,5 miljoen euro over van FC Emmen, waar hij vanuit de jeugdopleiding debuteerde in het betaald voetbal. Hij slaagde er in Amsterdam niet in om door te breken en moest het vooral doen met wedstrijden bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Scherpen speelde afgelopen seizoen zijn enige vier duels in het eerste elftal van Ajax. Hij keepte in de Eredivisie tegen sc Heerenveen (1-2-zege) en RKC Waalwijk (0-1-zege), in de KNVB-beker tegen FC Utrecht (5-4-zege) en in de Europa League tegen AS Roma (1-2-nederlaag).

De 2,02 meter lange doelman, die bij Jong Oranje indruk maakte in de groepsfase van het voorbije EK onder 21 jaar, ondertekende bij Brighton een meerjarige verbintenis. Hij wordt bij de nummer zestien van de Premier League ploeggenoot van Joël Veltman, die vorig jaar overkwam van Ajax.

Brighton-manager Graham Potter is verheugd over de komst van Scherpen. "We volgden hem al een tijdje. Hij heeft vele goede eigenschappen. Naast zijn lengte is hij iemand van wie we denken dat hij heel hard zal werken om alle aspecten van zijn spel te verbeteren als hij gewend is aan het Engelse voetbal."