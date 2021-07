Ajax heeft vrijdagavond een oefenwedstrijd tegen Anderlecht gewonnen. De ploeg van coach Erik ten Hag was in Brussel dankzij twee doelpunten van Sébastien Haller met 0-2 te sterk voor de Belgen.

De 27-jarige Haller opende al in de zevende minuut de score voor Ajax in het Lotto Park. De Ivoriaan kopte van dichtbij raak na een mooie voorbereidende actie van Dusan Tadic.

Tien minuten na rust was Haller opnieuw trefzeker. Ditmaal schoot de spits simpel raak uit een voorzet vanaf rechts van Zakaria Labyad. Anderlecht, waarbij Wesley Hoedt de hele wedstrijd meespeelde, creëerde nauwelijks grote kansen.

Het is de derde oefenzege van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers wonnen eerder van het Duitse SC Paderborn (4-1) en de Koninklijke HFC (0-6), maar stelden ook teleur met een gelijkspel tegen amateurclub Quick'20 (1-1).

Mohamed Kudus en Sébastien Haller vieren de 0-2 van Ajax. Mohamed Kudus en Sébastien Haller vieren de 0-2 van Ajax. Foto: Pro Shots

Ajax mist groot aantal spelers

Ajax miste door interlandverplichtingen en vakantie een groot aantal spelers, onder wie Daley Blind, Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen, Jurriën Timber, Nicolás Tagliafico en Edson Álvarez. Van David Neres en Danilo was onbekend waarom ze ontbraken.

Door de vele afwezigen moest Ajax met een B-ploeg aantreden en kregen onder anderen Youri Baas en Kenneth Taylor een basisplaats. Na rust vielen Kian Fitz-Jim, Ar'Jany Martha, Christian Rasmussen en Youri Regeer in.

Voorafgaand aan de oefenwedstrijd hielden de spelers een minuut stilte als eerbetoon aan de slachtoffers van het noodweer. In onder meer Zuid-Limburg en België zijn er grote problemen door de wateroverlast. Naast de minuut stilte was er een inzamelactie van kleding, voedsel en meubilair bij het stadion en werd een veiling gehouden van de shirts die de spelers dragen tijdens de wedstrijd. De opbrengst hiervan gaat naar de slachtoffers.

Vitesse incasseerde drie treffers tegen Schalke 04. Vitesse incasseerde drie treffers tegen Schalke 04. Foto: Pro Shots

Vitesse verliest van gedegradeerd Schalke 04

Eerder op de dag ging Vitesse in Gelsenkirchen met 3-2 onderuit in een oefenduel met het uit de Bundesliga gedegradeerde Schalke 04, waarbij Thomas Ouwejan een basisplaats had. Million Manhoef en Alois Oroz scoorden namens de Arnhemmers, die al hun vierde nederlaag in de voorbereiding leden.

Heracles Almelo verloor met 2-1 van FC Volendam door goals van Daryl van Mieghem en Boy Deul. Sinan Bakis scoorde namens de Almeloërs. FC Groningen ging ondanks twee treffers van Mohamed El Hankouri met 2-3 ten onder tegen het Duitse SC Verl, dat uitkomt in de 3. Liga.

FC Twente won op het trainingscomplex in Hengelo met 1-0 van PEC Zwolle dankzij een doelpunt van Deniho Cleonise. De wedstrijd was ingedeeld in vier blokken van dertig minuten.