Ajax oefent op 4 augustus tegen Leeds United. Bij de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA mogen 25.000 supporters aanwezig zijn.

Het duel tussen Ajax en Leeds United begint op die woensdag om 20.15 uur en is voor de Amsterdammers de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Drie dagen later strijdt Ajax tegen PSV in de ArenA om de Johan Cruijff Schaal.

Ajax speelt in de voorbereiding in totaal zeven oefenwedstrijden. De ploeg van trainer Erik ten Hag won al van Koninklijke HFC (0-6) en het Duitse SC Paderborn (4-1), maar kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen de amateurs van Quick'20.

Later op deze vrijdag (om 19.30 uur) oefent Ajax tegen Anderlecht en volgende zaterdag in de Allianz Arena tegen Bayern München. De regerend landskampioen reist vervolgens af naar het Oostenrijkse Bramberg voor een trainingskamp. Op 31 juli wordt die trip afgesloten met een wedstrijd tegen RB Leipzig in Grödig, waar vierduizend fans aanwezig mogen zijn.

Ajax begint op 14 augustus aan het nieuwe Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen NEC. Als kampioen plaatste Ajax zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, waardoor er geen voorrondes gespeeld hoeven te worden.