Feyenoord heeft zich zaterdag definitief versterkt met Alireza Jahanbakhsh. De aanvaller komt over van Brighton & Hove Albion en wordt in Rotterdam de vervanger van Steven Berghuis, die naar Ajax verkast.

De 27-jarige Jahanbakhsh tekent voor drie seizoenen bij Feyenoord met de optie voor nog een seizoen. Feyenoord betaalt het Engelse Brighton & Hove Albion naar verluidt 3 miljoen euro.

"Arne Slot was tijdens mijn periode bij AZ een van de mensen die mij hebben geholpen om een betere speler te worden. Dus toen hij belde en vroeg of ik naar Feyenoord wilde komen, heb ik hem gezegd dat ik er alles aan ging doen om deze transfer te maken. Ik had geen twijfel", zegt Jahanbakhsh op de site van Feyenoord.

Jahanbakhsh is de vierde aanwinst van deze zomer voor Feyenoord. De Rotterdammers voegden eerder al verdediger Marcus Holmgren Pedersen (Molde FK), middenvelder Guus Til (Spartak Moskou, huur) en doelman Ofir Marciano (Hibernian FC) aan de selectie toe.

Alireza Jahanbakhsh maakte in Nederland al indruk bij NEC en AZ. Alireza Jahanbakhsh maakte in Nederland al indruk bij NEC en AZ. Foto: ProShots

Jahanbakhsh mist eerste duel met KF Drita

Feyenoord wordt de derde club in Nederland voor Jahanbakhsh. De 44-voudig international van Iran speelde tussen 2013 en 2015 bij NEC en kwam daarna drie jaar uit voor AZ. In zijn laatste seizoen in Alkmaar was hij goed voor 21 doelpunten in 33 Eredivisie-duels.

Dat was voor Brighton de reden om Jahanbakhsh naar Engeland te halen. De buitenspeler kwam in drie seizoenen tot in totaal 61 wedstrijden. Hij scoorde daarin vier keer en gaf twee assists. In het laatste jaar moest Jahanbakhsh het vooral doen met invalbeurten. Hij kwam in 21 Premier League-optredens tot 518 speelminuten (ruim 24 minuten gemiddeld).

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op de tweede voorronde van de Conference League. Daarin speelt de club tegen KF Drita uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 22 juli en de return in De Kuip is een week later. Trainer Slot laat zaterdag aan ESPN weten dat Jahanbakhsh in ieder geval ontbreekt bij de heenwedstrijd.