Trainer Danny Buijs begrijpt én betreurt het vertrek van Arjen Robben bij FC Groningen. De 37-jarige aanvaller maakte donderdag bekend een punt te zetten achter zijn carrière.

"Ik heb een beetje een dubbel gevoel", zegt Buijs vrijdag in gesprek met RTV Noord. "Als je ziet wat hij er allemaal voor heeft gedaan en gelaten, dan hadden we natuurlijk gehoopt op meer, hij ook. We hadden gehoopt dat hij nog een paar keer het shirt van Groningen zou aantrekken."

Robben zette in de zomer van 2019 al eens een punt achter zijn loopbaan, maar blies zijn carrière een jaar later nieuw leven in door verrassend terug te keren bij FC Groningen. De 96-voudig international kwam vorig seizoen echter slechts tot zeven wedstrijden en maakte maar één keer de negentig minuten vol.

Buijs looft de instelling van de door blessureleed geplaagde Robben. "Alle spelers hebben vorig seizoen met eigen ogen kunnen zien wat iemand van zijn niveau ervoor doet. Hij gaat daarbij tot het uiterste op alle vlakken, ook in voorbereiding op een wedstrijd."

Arjen Robben floreerde tegen FC Emmen met twee assists.

'Gevoel dat Arjen in de toekomst nog wat gaat doen bij de club'

Ondanks zijn gebrek aan speeltijd werd Robben in Groningen geroemd om zijn voetbalkwaliteiten. "Ik genoot echt van de details. Hoe je een bal met de juiste snelheid inspeelt, maar ook technisch haalde hij een veel hoger niveau dan we in Groningen gewend zijn."

De 39-jarige Buijs kon afgelopen seizoen ook persoonlijk rekenen op de steun van Robben. De trainer had in de aanloop naar de wedstrijd tegen Emmen op 9 mei veel contact met zijn sterspeler in een moeilijke fase van Groningen.

"We verloren daarvoor drie keer op rij. Ik ben nog wel eens bang dat ik het team niet goed genoeg voorbereid, maar Arjen zei dat ik erop moest vertrouwen dat genoeg soms ook echt genoeg is", aldus Buijs, die FC Groningen mede dankzij twee assists van Robben met 4-0 zag winnen aan de Oude Meerdijk.

De Dordtenaar hoopt sterk dat het afscheid bij Groningen niet definitief is. "Arjen wil zijn afscheid nu ook eerst verwerken, want het blijft toch een teleurstelling. Hij had bijvoorbeeld heel graag in een vol stadion willen voetballen. Maar mijn gevoel is dat deze jongen in de toekomst nog wat gaat doen bij de club. Als hij morgen wat wil doen, dan is hij in ieder geval van harte welkom."