Ajax heeft het contract van aanvoerder Dusan Tadic vrijdag met een jaar verlengd. De begeerde Serviër staat nu tot medio 2024 als speler onder contract in Amsterdam.

"Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team", zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars op de site van de club. "Zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider. Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn."

De 32-jarige Tadic werd recentelijk nog in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. De aanvaller genoot interesse van AC Milan, maar Overmars gaf direct aan dat de aanvoerder van de Amsterdammers niet te koop is. Tadic zelf sloot daarna in gesprek met De Telegraaf en VI ook uit dat hij deze zomer vertrekt bij zijn "droomclub".

"Ajax en AC Milan staan in de top tien van clubs in Europa", zegt Tadic. "Ajax is altijd mijn droomclub geweest. Toen ik klein was, had ik altijd shirtjes aan van Ajax. De historie met legendes, met de filosofie, met ultra-aanvallend voetbal, met de jeugdacademie: alles met Ajax is speciaal."

In de zomer van 2019 verlengde Tadic zijn contract al met een jaar tot medio 2023. Toen werd ook vastgelegd dat hij na zijn spelerscarrière tot minstens medio 2026 als (jeugd)trainer aan de slag zou gaan in Amsterdam.

Dusan Tadic won afgelopen seizoen met Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Foto: Pro Shots

Tadic won al vijf prijzen met Ajax

Tadic speelt sinds de zomer van 2018 voor Ajax en groeide al snel uit tot onmisbare kracht in de ploeg van trainer Erik ten Hag. De 75-voudig international speelde tot dusver 149 officiële wedstrijden voor de 35-voudig landskampioen en was daarin goed voor 76 doelpunten en 70 assists.

Met zijn productiviteit was Tadic in de afgelopen jaren goud waard voor Ajax, waarmee hij in de seizoenen 2018/2019 en 2020/2021 zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker won. Tadic bereikte in 2019 bovendien de halve finales van de Champions League en won dat jaar de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

Tadic begon zijn loopbaan in zijn geboorteland bij FK Vojvodina en maakte in 2010 de overstap naar FC Groningen. Via FC Twente (2012-2014) en Southampton (2014-2018) keerde de aanvaller bij Ajax terug in de Eredivisie.

De ploeg van Ten Hag bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen. Ajax, dat als kampioen rechtstreeks is geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, begint het seizoen op 7 augustus met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een week later start de Eredivisie.