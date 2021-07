Lex Immers heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet, zegt hij vrijdag in gesprek met De Telegraaf. De 35-jarige middenvelder stond nog een jaar onder contract bij NAC Breda, maar ziet het niet zitten om die verbintenis uit te dienen.

In de laatste maanden van het afgelopen seizoen twijfelde Immers vanwege toenemende pijntjes al over het voortzetten van zijn loopbaan. Nadat hij met NAC nipt promotie naar de Eredivisie misliep - NEC was in de finale van de play-offs te sterk - en trainer Maurice Steijn ontslag nam vanwege interne onrust, besloot hij zijn contract in te leveren.

"Ik ben natuurlijk voor Maurice naar Breda gekomen", zegt Immers tegen De Telegraaf. "Anders had NAC zich destijds ook nooit voor mij gemeld. Waar ik van baal, is dat ik bij deze mooie club nooit in een vol stadion heb gespeeld. Echt zo zonde, want uit het verleden weet ik hoe sfeervol het bij NAC met een vol huis kan zijn."

Immers speelde sinds de zomer van 2020 voor NAC. De ervaren Hagenaar kwam in zijn eerste en direct laatste seizoen tot 31 officiële wedstrijden voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij scoorde zeven keer en leverde vier assists.

Lex Immers verloor met NAC van NEC in de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Immers speelde meeste wedstrijden voor ADO Den Haag

Het grootste gedeelte van zijn loopbaan bracht Immers door bij ADO Den Haag, waarbij hij de jeugdopleiding doorliep en twee periodes (2007-2012 en 2017-2020) onder contract stond. Immers speelde 257 officiële wedstrijden voor ADO en kwam in het seizoen 2011/2012 met de Hagenaars uit in de voorronde van de Europa League.

Na dat seizoen dwong Immers een transfer naar Feyenoord af. De aanvallende middenvelder, die in zijn loopbaan soms ook als spits werd gebruikt, speelde vier jaar in Rotterdam en was in 125 officiële duels goed voor 35 doelpunten, maar pakte geen prijs met de vijftienvoudig kampioen.

Na zijn jaren bij Feyenoord koos Immers voor een buitenlands avontuur. Hij droeg het shirt van Cardiff City (januari 2016-januari 2017) en Club Brugge (januari 2017-juni 2017), maar die avonturen waren van korte duur. Na een half jaar in Brugge besloot Immers "om familiaire redenen" terug te keren naar Nederland.