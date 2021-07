Feyenoord neemt het volgende week in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FC Drita. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Kosovo rekende donderdag in de eerste voorronde met 0-1 af met FK Decic.

Drita had de heenwedstrijd ook al gewonnen van de opponent uit Montenegro (2-1). Vorige maand wees de loting in het Zwitserse Nyon al uit dat Feyenoord tegen Drita of Decic zou spelen. Feyenoord begint op 22 juli met een uitwedstrijd. Een week later is de return in De Kuip.

Voor Feyenoord-trainer Arne Slot wordt de ontmoeting met Drita zijn eerste wedstrijd als coach van de Rotterdammers. De 42-jarige Slot nam deze zomer de taken over van Dick Advocaat.

Drita was als drievoudig landskampioen van Kosovo de afgelopen drie jaar al actief buiten de landsgrenzen, maar werd steeds uitgeschakeld in de voorrondes. Clubs uit Zweden, Luxemburg en Polen bleken te sterk.

De Conference League is een nieuwe competitie naast de Champions League en Europa League die door de UEFA in het leven is geroepen. In de Conference League zullen met name clubs uit kleinere voetballanden spelen.

Namens Nederland stroomt Vitesse in bij de derde voorronde. Daarna volgt voor Feyenoord en Vitesse nog een play-off voor een plek in de groepsfase.