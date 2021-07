Ajax heeft donderdag afgezien van de komst van Kamaldeen Sulemana, zo melden het doorgaans goed ingevoerde Voetbal International en De Telegraaf. De Amsterdammers hadden volgens beide media al een akkoord met diens club FC Nordsjaelland bereikt over een transfersom van 16 miljoen euro, maar de deal klapte omdat de vleugelaanvaller opnieuw bedenktijd vroeg.

De negentienjarige Sulemana zou zelf ook al een mondeling akkoord met Ajax hebben bereikt en alleen nog medisch gekeurd moeten worden, maar donderdag sloeg de twijfel bij hem toe. Volgens De Telegraaf zou hij een garantie op een basisplaats willen krijgen. Ajax kon die niet geven, waarop directeur spelerszaken Marc Overmars de stekker uit de transfer trok.

Sulemana zou volgens Franse media hard op weg zijn naar Stade Rennes, waar hij wel zeker van veel speelminuten zou zijn. Volgens L'Équipe wordt de Ghanees vrijdag al medisch gekeurd door de Ligue 1-club, die eveneens zo'n 16 miljoen euro betaalt aan FC Nordsjaelland.

Ajax is door het verwachte vertrek van David Neres op zoek naar een nieuwe buitenspeler. De regerend landskampioen heeft met aartsrivaal Feyenoord al een akkoord bereikt over de saillante komst van Steven Berghuis, maar trainer Erik ten Hag wil nog meer opties in de voorhoede hebben. Dat is mede omdat Antony de openingsfase van het seizoen mist vanwege zijn deelname aan de Olympische Spelen.

"Je zou zeggen dat we het aardig voor elkaar hebben als er niemand weggaat, maar ik ben wel op zoek naar nieuwe energie en prikkels voor de ploeg", zei Ten Hag vrijdag bij een persmoment in De Lutte, waar Ajax toen op trainingskamp was.

Ajax heeft tot dusver alleen nog drie keepers vastgelegd: Jay Gorter (Go Ahead Eagles), Remko Pasveer (Vitesse) en Joey Roggeveen (FC Volendam). De Amsterdammers, die zich rechtstreeks hebben geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, nemen het op 7 augustus op tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Een week later opent Ajax het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen promovendus NEC.