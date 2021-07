Ajax heeft stilgestaan bij de dood van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever overleed donderdag op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van een aanslag die vorige week dinsdag op hem werd gepleegd.

"Rust zacht, Peter. Je zal gemist worden...", schrijft Ajax bij een foto met de naam van Peter R. de Vries achter op een shirt van de club. Het shirt met rugnummer tien hangt over een stoeltje op een lege tribune in de Johan Cruijff ArenA.

De Vries was een groot supporter van Ajax en bezocht in het verleden vele wedstrijden van de Amsterdamse club. Met zijn zoon Royce de Vries runde hij bovendien een zaakwaarnemerskantoor waarbij enkele jeugdspelers van Ajax aangesloten waren.

Ajax stond vorige week al stil bij de aanslag op De Vries. Trainer Erik ten Hag, aanvoerder Dusan Tadic en verschillende andere spelers poseerden na de oefenwedstrijd tegen SC Paderborn met een shirt voor de neergeschoten misdaadverslaggever.

De Vries werd vorige week dinsdagavond in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam neergeschoten nadat hij te gast in RTL Boulevard was geweest. Nog dezelfde avond werden door de politie op de A4 bij Leidschendam twee verdachten aangehouden: een 35-jarige Pool uit Maurik en een 21-jarige Rotterdammer, die de schutter zou zijn. Zij zitten voorlopig nog in de cel.