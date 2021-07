Feyenoord is dicht bij de komst van Alireza Jahanbakhsh, zo bevestigt technisch directeur Frank Arnesen donderdag tegen het AD. Alleen enkele formaliteiten staan de transfer van de rechtsbuiten van Brighton & Hove Albion naar Rotterdam nog in de weg.

"We zijn op de goede weg, we moeten nog iets doen, maar we zijn optimistisch", aldus Arnesen, zonder verder in te gaan op de details van de transfer van Jahanbakhsh. Naar verluidt zijn er enkele miljoenen gemoeid met de overstap en tekent de Iranees international een contract voor meerdere jaren in De Kuip.

De 27-jarige Jahanbakhsh moet bij Feyenoord de opvolger worden van aanvoerder Steven Berghuis, die op het punt staat om de saillante overstap naar aartsrivaal Ajax te maken. Volgens verschillende Nederlandse media ontvangt de Rotterdamse club een transfersom van zo'n 4 miljoen euro voor Berghuis. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen naar 5,5 miljoen euro.

Jahanbakhsh was bij Brighton & Hove Albion op een zijspoor beland. De Premier League-club nam de aanvaller in 2018 voor 19 miljoen euro over van AZ, maar hij heeft nooit indruk weten te maken aan de Engelse zuidkust. In drie jaar tijd kwam hij tot 61 wedstrijden voor Brighton, waarin hij slechts vier keer scoorde.

Alireza Jahanbakhsh verdiende bij AZ een transfer naar Brighton & Hove Albion. Foto: ProShots

Jahanbakhsh was smaakmaker bij AZ

Bij AZ was Jahanbakhsh nog een van de smaakmakers. Tijdens zijn driejarige dienstverband in Alkmaar maakte hij 37 doelpunten en gaf hij 31 assists in 111 wedstrijden. Hij vormde voornamelijk een succesvol tandem met Wout Weghorst, die momenteel bij VfL Wolfsburg speelt.

Jahanbakhsh brak in Nederland door bij NEC, dat hem in 2013 opspoorde in een jeugdelftal van Iran. De aanvaller is uitgegroeid tot een van de boegbeelden van het nationale team van het Aziatische land, waarvoor hij inmiddels 44 interlands speelde.

Voor Feyenoord zou Jahanbakhsh de vierde nieuweling in de selectie van de nieuwe trainer Arne Slot zijn. Eerder legden de Rotterdammers Marcus Holmgren Pedersen (Molde FK), huurling Guus Til (Spartak Moskou, huur) en Ofir Marciano (Hibernian FC) vast.