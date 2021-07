FC Groningen zoekt nog naar een moment om in het stadion met supporters erbij afscheid te nemen van Arjen Robben. De 37-jarige aanvaller maakte donderdag bekend dat hij een punt achter zijn carrière zet.

"We willen het beëindigen van zijn carrière niet geruisloos laten verlopen", zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, op de website van de club. "We gaan kijken naar een moment waarop supporters en sponsors van de club in ons stadion afscheid kunnen nemen van Robben als speler."

De play-offwedstrijd tegen FC Utrecht van begin mei gaat de boeken in als de laatste wedstrijd van Robben in zijn lange carrière. De vleugelspeler wilde wel door, maar vanuit fysiek oogpunt acht hij dat niet verstandig.

Mogelijk gaat Robben wel in een andere functie verder bij FC Groningen. Fledderus wil dat graag, maar Robben gaat eerst op vakantie om even afstand te nemen van het voetbal. "Daarna zal er ongetwijfeld een moment komen waarop wij weer eens met elkaar aan tafel schuiven", vertelt Fledderus.

Arjen Robben en Mark-Jan Fledderus. Arjen Robben en Mark-Jan Fledderus. Foto: Getty Images

'Hij was van onschatbare waarde'

Fledderus is Robben nog dankbaar voor diens comeback. De 96-voudig Oranje-international kondigde een jaar geleden zeer verrassend zijn terugkeer als speler aan, nadat hij in 2019 stopte als speler van Bayern München.

"Wat die beslissing voor de club heeft betekend, is uniek. Het laat de ongelooflijke betrokkenheid bij FC Groningen zien en zijn clubliefde. Dat is voor een speler met zijn staat van dienst ongekend.

Door blessureleed kwam Robben afgelopen seizoen niet verder dan zes Eredivisie-wedstrijden. Scoren deed hij niet, maar volgens Fledderus heeft de routinier toch veel invloed gehad. "Zijn aanwezigheid en invloed was op en buiten het veld van onschatbare waarde."