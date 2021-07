Clubs in binnen- en buitenland hebben donderdag gereageerd op het afscheid van Arjen Robben. De 37-jarige aanvaller maakte eerder op de dag bekend vanwege fysiek ongemak niet door te gaan bij FC Groningen.

"Dit blijft voor altijd, Arjen! Voor altijd!", schrijft Bayern München op Twitter bij een foto van het moment dat Robben op Wembley de winnende treffer maakte in de Champions League-finale van 2013 tegen Borussia Dortmund (2-1). "Je gaf ons zoveel en we blijven voor altijd dankbaar. Geniet van je pensioen, legende."

Ook PSV laat van zich horen. "Wat een carrière, wat een wereldspeler!", schrijft de club uit Eindhoven, waar Robben tussen 2002 en 2004 onder contract stond en in 75 officiële wedstrijden 21 keer scoorde. "Het voetbal gaat je missen."

De Spaanse oud-doelman Iker Casillas heeft lovende woorden over voor Robben. Ze speelden jarenlang samen bij Real Madrid. "Bij sport win en verlies je. Het niet goed om te wennen aan winnen. Na een val is het goed om op te staan."

"Gefeliciteerd met je carrière, vriend. Veel succes in de nieuwe fase van je leven", schrijft Casillas bij een foto van het moment waarop Casillas in de finale van het WK van 2010 met zijn teen redding brengt op een schot van Robben.

'Voor altijd onderdeel van geschiedenis La Liga'

In mei 2019 besloot Robben zijn carrière voor het eerst te beëindigen, na tien succesvolle jaren bij Bayern München. De aanvaller blies zijn loopbaan een jaar later nieuw leven in door zeer verrassend terug te keren bij FC Groningen, de club waarbij hij als tiener doorbrak.

Vanwege fysieke problemen kwam Robben afgelopen seizoen echter slechts sporadisch in actie, waardoor zijn rentree niet werd wat hij zich ervan had voorgesteld. Na lang wikken en wegen besloot de 96-voudig international donderdag om voor de tweede keer een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Het aangekondigde afscheid van Robben bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. De Duitse krant Bild pakte gelijk uit met dat nieuws en ook vanuit Spanje, waar Robben voor Real Madrid speelde, kwam een reactie.

"Bedankt voor je voetbal, je zult altijd onderdeel zijn van de geschiedenis van La Liga", schrijft de Spaanse voetbalcompetitie bij een filmpje van een karakteristiek doelpunt van Robben, die tussen 2007 en 2009 het shirt van Real droeg.