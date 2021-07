Arjen Robben weet nog niet wat hij in de toekomst wil gaan doen nu hij voor de tweede keer een punt achter zijn spelersloopbaan heeft gezet. De 37-jarige aanvaller, die donderdag bekendmaakte per direct te stoppen, ziet op korte termijn geen functie voor hem weggelegd bij FC Groningen.

"Dit hoofdstuk is afgesloten. Nu ben ik geen speler, maar supporter van FC Groningen. De verbondenheid zal er altijd zijn, maar ik denk niet dat dat direct tot een actieve rol binnen de club gaat leiden", zegt Robben in gesprek met FC Groningen TV.

"Het is denk ik goed om even afstand te houden en tijd voor het gezin te nemen. Ik heb nog geen concrete plannen, dus over de toekomst kan ik nog niet zo veel zeggen. We zullen het zien."

Robben zette aan het einde van het seizoen 2018/2019 ook al een punt achter zijn loopbaan. Een jaar later blies hij zijn carrière verrassend nieuw leven in door terug te keren bij FC Groningen, waar de 96-voudig international tussen 2000 en 2002 onder contract stond.

Zijn tweede periode bij de 'Trots van het Noorden' werd niet wat hij ervan had verwacht. Robben speelde door blessureleed slechts zes competitieduels en één duel in de play-offs om Europees voetbal. Zijn hoogtepunt was een uitwedstrijd tegen FC Emmen, waarin hij een sterke indruk maakte en twee assists verzorgde.

'Dit voelt nog niet als opluchting'

Na het einde van het afgelopen seizoen bleef het lang onduidelijk of Robben door zou willen gaan. De oud-speler van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München bleef het beslismoment maar uitstellen, maar hij hakte onlangs alsnog de knoop door na gesprekken met zijn naasten en trainer Danny Buijs.

"Dit voelt nog niet als opluchting, daar moet eerst wat tijd overheen gaan", zegt Robben over zijn besluit om te stoppen. "Ik had nog graag gewild en had iets moois voor ogen. Het was nog een doel van mij om voor volle stadions te spelen en ik had het ook voor de supporters graag gewild."

"Ik kreeg de laatste tijd veel warme reacties van mensen die tegen me zeiden: 'Ga alsjeblieft nog een jaartje door.' Ik ben een gevoelsmens, dus dat deed me veel. Het maakt het niet makkelijker om nu het slechte nieuws te brengen, maar uiteindelijk moet je een knoop doorhakken."

Robben speelde zijn laatste wedstrijd op 19 mei, toen hij in actie kwam in het play-offduel met FC Utrecht (1-0-verlies). De aanvoerder van Groningen deed de hele wedstrijd mee.