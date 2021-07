Arjen Robben stopt als voetballer. De 37-jarige aanvaller heeft na lang nadenken besloten niet nog een seizoen door te gaan bij FC Groningen.

Robben wilde nog wel een jaar door, maar hij kwam tot de conclusie dat het fysiek te veel gevraagd is om er nog een seizoen aan vast te plakken. "Uiteindelijk moet je ook eerlijk zijn naar jezelf, maar deze beslissing moet nog wel even indalen", aldus Robben donderdag op de website van FC Groningen.

De met 1-0 verloren play-offwedstrijd van FC Groningen tegen FC Utrecht van 19 mei gaat de boeken in als de laatste wedstrijd uit de carrière van Robben. De voormalige Oranje-international hield daarna de optie om langer door te gaan open.

Zonder Robben begon FC Groningen eind juni al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvaller twijfelde op dat moment nog. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met vrienden en familie en met trainer Danny Buijs, maar op een gegeven moment moet je realistisch zijn. Het is het emotionele en het rationele dat botst. Ik moest een verstandige beslissing nemen en die heb ik denk ik genomen."

Prijzen Arjen Robben Oranje: WK-zilver (2010) en WK-brons (2014)

PSV: 1 landstitel (2003), Johan Cruijff Schaal (2003)

Chelsea: 2 landstitels (2005 en 2006), 1 FA Cup (2007), 2 League Cups (2005 en 2007), 1 Community Shield (2005)

Real Madrid: 1 landstitel (2008), 1 Spaanse supercup (2008)

Bayern München: 8 landstitels (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 5 DFB-Pokals (2010, 2013, 2014, 2016, 2019), 5 Duitse supercups (2010, 2012, 2016, 2017, 2018), 1 Champions League (2013), 1 Europese Super Cup (2013)

Robben stopte eerder in 2019

Het is de tweede keer dat Robben stopt. In 2019 leek zijn carrière voorbij, toen hij met Bayern München voor de achtste keer kampioen werd en zijn vijfde DFB-Pokal veroverde.

Ruim een jaar later zorgde hij voor een daverende verrassing door zijn comeback aan te kondigen en voor een jaar te tekenen bij FC Groningen, de club waarbij hij de jeugdopleiding doorliep en als tiener in de hoofdmacht speelde.

Robben temperde wel meteen de verwachtingen, omdat het door de fysieke problemen de vraag was hoe groot zijn rol zou worden op het veld. Uiteindelijk bleef zijn inbreng beperkt tot zes Eredivisie-wedstrijden en het play-offduel met FC Utrecht.

Hoogtepunt waren de twee assists van Arjen Robben tegen FC Emmen. Hoogtepunt waren de twee assists van Arjen Robben tegen FC Emmen. Foto: Getty Images

Robben speelde na comeback zes Eredivisie-duels

Bij de seizoensopener van FC Groningen tegen PSV viel Robben na een half uur geblesseerd uit, waarna hij in oktober tegen FC Utrecht pas weer veertien minuten speelde. In de maanden daarna stond Robben aan de kant en dacht hij al aan stoppen, maar in de laatste weken van het seizoen was hij toch nog van waarde. Hoogtepunt waren zijn twee assists begin mei in de uitwedstrijd tegen FC Emmen.

Scoren deed Robben niet in zijn laatste seizoen. De vleugelspeler, die in 2000 debuteerde als prof, blijft daardoor staan op 209 doelpunten. Hij speelde in totaal 614 officiële wedstrijden voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Namens Oranje staat de teller op 96 interlands en 37 doelpunten.

Nu hij gestopt is, wil Robben even afstand nemen van het voetbal. Hij ziet op korte termijn geen rol voor zichzelf weggelegd binnen FC Groningen.