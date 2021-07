Trainer Roger Schmidt heeft een goed gevoel overgehouden aan de voorbereiding van PSV op het nieuwe seizoen. De Duitser is vooral te spreken over de strijdlust en de teamgeest in de aanloop naar het tweeluik met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

"We zijn nog niet helemaal klaar, maar we hebben veel zelfvertrouwen gekregen vandaag", zei Schmidt woensdagavond na de oefenzege op PAOK (1-0). "We speelden agressief en het is ook zeker mogelijk dat we volgende week zo tegen Galatasaray spelen. We willen nog meer goals gaan maken. Iedereen moet in goede conditie zijn."

PSV speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vier oefenwedstrijden en won er drie. De Eindhovenaren waren te sterk voor RWD Molenbeek (6-2), Delbrücker SC (1-10) en PAOK en speelden in Duitsland doelpuntloos gelijk tegen VfL Osnabrück.

Opsteker voor Schmidt, die nog niet kan beschikken over begeerde internationals als Donyell Malen en Denzel Dumfries, is dat hij al vroeg in de voorbereiding de beschikking had over een aantal nieuwe spelers. Zo stonden aanwinsten Joël Drommel, André Ramalho en Phillipp Mwene woensdag tegen PAOK in de basis en viel Davy Pröpper na rust in.

PSV sloot de voorbereiding af met een 1-0-overwinning op PAOK. PSV sloot de voorbereiding af met een 1-0-overwinning op PAOK. Foto: ANP

'Belangrijk om iedereen te laten spelen'

Schmidt maakte van alle oefenwedstrijden gebruik om zo veel mogelijk spelers in actie te zien. "Voor de teamgeest is het heel belangrijk om iedereen te laten spelen. Ik ben tevreden met de kwaliteit en dat we in de praktijk hebben gebracht waar we de laatste weken op hebben getraind. We moeten klaar zijn voor volgende week."

Marco van Ginkel, die onlangs een tweejarig contract bij PSV tekende en dit seizoen mogelijk de aanvoerder is, denkt dat PSV er al klaar voor is. "Er zit een hoop beleving en kwaliteit in de ploeg. Onze spelopvatting kwam er bij vlagen heel goed uit. Ondanks een korte voorbereiding denk ik dat iedereen er zin in heeft om voor het 'echie' te spelen."

PSV begint het tweeluik met Galatasaray op woensdag 21 juli met een thuiswedstrijd. Een week later volgt de return in Istanboel. De ploeg van Schmidt moet in totaal drie ploegen verslaan om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken.