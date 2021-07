Mexico heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) een belangrijke overwinning geboekt in de groepsfase van de Gold Cup. De ploeg van Eredivisie-spelers Érick Gutiérrez en Edson Álvarez was in het Amerikaanse Dallas met 3-0 te sterk voor Guatemala.

Bij rust leidde Mexico met 1-0 door een doelpunt van Rogelio Funes Mori, die zijn tegenstander uitkapte en de bal in de verre hoek krulde. De spits tekende in de 55e minuut met een hard schot van dichtbij ook voor de 2-0 en het slotakkoord was in de 79e minuut voor Orbelín Pineda, die uit een afgemeten voorzet raak kopte.

Zowel PSV-middenvelder Gutiérrez als Ajax-middenvelder Álvarez had een basisplek bij Mexico. Met Jesús Corona (ex-FC Twente) stond er ook een voormalige Eredivisie-speler aan de aftrap, terwijl Héctor Moreno (voormalig speler van AZ en PSV) op de bank bleef.

Voormalig PSV-aanvaller Hirving Lozano liep afgelopen weekend in de eerste groepswedstrijd van Mexico tegen Trinidad en Tobago (0-0) een hoofdblessure op en ontbrak in de selectie.

Door dat gelijkspel was Mexico gebaat bij een overwinning op Guatemala, dat Curaçao vervangt op de Gold Cup. De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert moest zich door een corona-uitbraak in de selectie terugtrekken voor het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Mexico bezet nu de tweede plek in groep A met vier punten. Dat zijn er twee minder dan El Salvador, dat met 2-0 te sterk was voor Trinidad en Tobago. De nummers één en twee uit de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.