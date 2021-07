Jadon Sancho bevindt zich twee dagen na zijn misser in de penaltyreeks in de EK-finale tegen Italië nog altijd in een achtbaan van emoties. De Engelsman werd na de nederlaag net als zijn ploeggenoten Marcus Rashford en Bukayo Saka het slachtoffer van racistische beledigingen op internet.

De 21-jarige aanvaller is verbolgen, maar nauwelijks verbaasd over de haatdragende berichten. Dat schrijft hij woensdag in een uitgebreid statement op Instagram, waarbij hij aangeeft twee dagen de tijd te hebben genomen om alles te laten bezinken.

"Ik ga niet doen alsof ik de racistische opmerkingen niet heb gezien, maar helaas is het niets nieuws. Als samenleving moeten we het beter doen en deze mensen verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Maar uiteindelijk zal haat nooit winnen."

Sancho heeft een boodschap voor alle jonge mensen die ook met racisme te maken krijgen. "Laat je niet ontmoedigen en blijf je dromen najagen. Ik ben trots op dit Engelse team en op hoe we de hele natie hebben verenigd. Alle positieve berichten en de steun en liefde die ik heb ontvangen, overtreffen het negatieve."

De kater van zijn gemiste penalty heeft Sancho nog lang niet weggespoeld. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan al mijn teamgenoten, de technische staf en vooral de fans die ik in de steek heb gelaten. Dit is met afstand het slechtste gevoel dat ik in mijn carrière heb gehad. Maar er zijn ook zoveel positieve punten uit dit toernooi te halen."

Rashford, die net als Sancho en Saka faalde vanaf de stip, kwam eerder deze week al met een emotionele verklaring. "Excuses voor mijn penalty, maar niet voor wie ik ben", liet de aanvaller van Manchester United weten.