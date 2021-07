PSV heeft woensdag zijn laatste oefenwedstrijd richting het belangrijke treffen met Galatasaray in de voorronde van de Champions League gewonnen. Gesteund door ruim twintigduizend fans op de tribune werd PAOK met 1-0 verslagen.

Het enige doelpunt in Eindhoven kwam op naam van Noni Madueke. De Engelsman scoorde halverwege de eerste helft uit de rebound na een schot van Marco van Ginkel.

Trainer Roger Schmidt gooide zijn formatie in de tweede helft helemaal om, maar ook toen bleef PSV de bovenliggende ploeg. Mohamed Ihattaren viel op met een paar mooie acties, al werden die niet beloond met een doelpunt.

Het Philips Stadion, dat een capaciteit van 35.000 plaatsen heeft, mocht vanwege de versoepelde coronamaatregelen voor twee derde bezet zijn. Met ongeveer 23.000 toeschouwers waren vrijwel alle beschikbare plaatsen gevuld.

PSV begint tegen Galatasaray aan zware klus

PSV begint over precies een week aan de zware klus om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Op 21 juli is Galatasaray te gast in Eindhoven, zeven dagen later staat de return in Turkije op het programma.

PSV moet in totaal drie voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te halen. Ajax is als landskampioen wel verzekerd van een plek in de groepsfase.

De Eindhovenaren kunnen wat vertrouwen putten uit een ongeslagen oefenreeks, al gebeurde dat grotendeels tegen weinig aansprekende tegenstanders. Het Belgische RWD Molenbeek (6-2) en de Duitse clubs Delbrücker SC (10-1) en VfL Osnabrück (0-0) spelen in lagere divisies.

Opstelling PSV eerste helft: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze Vertessen; Zahavi.

Opstelling PSV tweede helft: Drommel; Teze, Obispo, Viergever, Oppegard; Pröpper, Sangaré; Ihattaren, Thomas, Mauro Júnior; Fofana.