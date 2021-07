Calvin Stengs verruilt AZ voor OGC Nice. De Alkmaarders doen geen mededelingen over de transfersom, maar zouden 15 miljoen euro ontvangen voor de 22-jarige aanvaller.

Stengs reisde dinsdag al af naar Frankrijk om te onderhandelen met Nice en hij ontbrak woensdag in de selectie van AZ voor de oefenwedstrijd tegen KRC Genk (1-1). Hij ondertekende een contract voor vijf jaar tot medio 2026 bij Nice, dat vorig seizoen als negende eindigde in de Ligue 1.

De afgelopen jaren ontwikkelde Stengs zich tot een van de beste spelers van AZ. Vanuit de jeugdopleiding debuteerde hij in december 2016 in het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 113 officiële wedstrijden voor AZ, waarin hij goed was voor 24 doelpunten evenzoveel assists.

"Voor mijn familie en vrienden van AZ. Het is tijd om afscheid van jullie te nemen", schrijft Stengs op Instagram. "Al twaalf fantastische jaren maken jullie deel uit van mijn leven, ontwikkeling en groei. Dankzij jullie ben ik de man geworden die ik nu ben."

"Jullie zullen voor altijd een plek in mijn hart hebben. Ik zal al mijn teamgenoten en iedereen op de club ontzettend gaan missen. En ook wil ik alle fans bedanken voor de steun die ik heb gehad de afgelopen jaren. Ik hou van jullie allemaal."

Stengs komt met Nice bij zeer ambitieuze club terecht

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is trots op de ontwikkeling van Stengs bij AZ. "Calvin en AZ hebben veel voor elkaar betekend. We hebben genoten van zijn bijzondere kwaliteiten. Met zijn souplesse, doorzettingsvermogen en spelvreugde is hij een voorbeeld voor velen."

"Deze transfer is niet alleen een compliment voor Calvin zelf, maar ook voor de hele club en in het bijzonder de AZ Jeugdopleiding. Hij kwam als jonge jongen binnen bij AZ en vertrekt als voorbeeldprof en meervoudig international. We wensen Calvin heel veel succes in zijn verdere carrière."

Stengs speelde tot dusver zeven interlands voor het Nederlands elftal. Hij debuteerde in november 2019 tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0) en gaf in dat duel meteen twee assists. Hij ontbrak tot zijn eigen teleurstelling in de EK-selectie van Oranje.

Met Nice komt Stengs bij een zeer ambiteuze club terecht. De Zuid-Fransen krijgen financieel steun van het Britse chemieconcern Ineos en plukten eerder al trainer Christophe Galtier weg bij landskampioen Lille OSC. Stengs wordt bij Nice ploeggenoot van oud-Ajacied Kasper Dolberg.

Naar alle waarschijnlijkheid is Stengs niet de enige dragende speler die deze zomer vertrekt bij AZ. Myron Boadu lijkt op weg naar AS Monaco en Teun Koopmeiners staat in de concrete belangstelling van Atalanta. Jonas Svensson verkaste al transfervrij naar Adana Demirspor.