Paris Saint-Germain heeft zich verzekerd van de komst van Gianluigi Donnarumma. De nationale doelman van Italië, die op het afgelopen EK werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, komt transfervrij over van AC Milan.

Donnarumma tekent in de Franse hoofdstad een contract tot medio 2026, maakte PSG woensdag bekend. Hij zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met de Costa Ricaan Keylor Navas, die eerder bij zijn vorige club Real Madrid zijn plaats onder de lat verloor aan Thibaut Courtois.

"Ik ben erg blij om deel uit te maken van deze geweldige club", zei Donnarumma na het tekenen van zijn verbintenis. "Ik voel me klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan en verwacht hier nog verder te groeien."

De 33-voudig Italiaans international is al de derde speler van naam die Paris Saint-Germain deze zomer transfervrij weet in te lijven. Dat gebeurde ook met Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos, die overkwamen van respectievelijk Liverpool en Real Madrid.

Gianluigi Donnarumma stopt de beslissende penalty van Bukayo Saka in de EK-finale. Gianluigi Donnarumma stopt de beslissende penalty van Bukayo Saka in de EK-finale. Foto: Getty Images

Donnarumma had groot aandeel in EK-winst

Op het afgelopen EK had Donnarumma een enorm aandeel in de eindzege van Italië. Hij werd de held voor zijn land met cruciale reddingen in de penaltyseries tegen Spanje (halve finale) en Engeland (finale).

Donnarumma maakte zijn profdebuut in 2015 voor AC Milan. Op zestienjarige leeftijd was hij destijds de op een na jongste keeper ooit in de Serie A. In zes seizoenen kwam hij tot ruim tweehonderd duels bij de 'Rossoneri'.

Paris Saint-Germain is bezig de selectie flink te versterken nadat het afgelopen seizoen de titel in Frankrijk verrassend naar Lille had zien gaan. Ook lukte het opnieuw niet om de ultieme droom, het winnen van de Champions League, te verwezenlijken. In de halve finales was Manchester City te sterk.