Vitesse heeft zich woensdag versterkt met doelman Markus Schubert. De 23-jarige Duitser komt transfervrij over van Schalke 04 en is de opvolger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer.

Schubert heeft bij Vitesse een contract voor drie jaar tot medio 2024 getekend met een optie voor nog een seizoen. Hij beschikte bij Schalke over een aflopende verbintenis en kwam niet meer voor in de plannen van de Duitse club.

Jarenlang gold Schubert als een grote belofte. Hij debuteerde in 2015 bij Dynamo Dresden op zeventienjarige leeftijd in het profvoetbal. In 2019 maakte hij de overstap naar Schalke, maar daar wist hij niet door te breken.

Schubert kwam in totaal tot tien officiële wedstrijden voor Schalke. Hij werd het afgelopen seizoen, waarin Schalke degradeerde naar de 2. Bundesliga, verhuurd aan Eintracht Frankfurt. Daar kwam hij echter niet aan spelen toe.

Markus Schubert en Johannes Spors geven elkaar een boks na de contractondertekening bij Vitesse. Markus Schubert en Johannes Spors geven elkaar een boks na de contractondertekening bij Vitesse. Foto: Pro Shots

'Juiste stap op het juiste moment'

Schubert is blij met zijn overstap naar Vitesse. "Dit voelt voor mij als de juiste stap op het juiste moment. Mijn eerste indrukken van Vitesse zijn zeer positief. Ik denk dat ik mij hier snel thuis zal voelen en dat ik hier de volgende stappen kan zetten in mijn carrière."

Met Schubert heeft Vitesse eindelijk - Pasveer verhuisde al in april naar Ajax - de keepersvacature ingevuld. De Arnhemmers namen eerder al wel Daan Reiziger transfervrij over van Ajax, maar hij zal fungeren als reservedoelman.

Technisch directeur Johannes Spors is zeer tevreden met de komst van Schubert. "We hebben zorgvuldig en gericht gezocht naar een opvolger voor Pasveer en zijn verheugd dat we Schubert als onze nieuwe nummer één hebben gestrikt."

Vitesse toonde zich woensdag slagvaardig op de transfermarkt, want eerder op de dag werd aanvaller Nikolai Baden Frederiksen al overgenomen van Juventus. Het aantal versterkingen van Vitesse voor komend seizoen staat daarmee op vijf.