Het spectaculaire afstandsschot waarmee de Tsjechische spits Patrik Schick de Schotse keeper David Marshall verraste, is verkozen tot mooiste doelpunt van het EK. De treffer kreeg de meeste stemmen van bezoekers van de website van de UEFA.

De Europese voetbalbond selecteerde eerder deze week tien doelpunten waaruit het publiek het mooiste mocht kiezen. Ruim 80.000 mensen brachten hun stem uit en woensdag werd de goal van Schick tot winnaar uitgeroepen.

Het prachtige doelpunt van de 25-jarige Tsjech in de groepswedstrijd tegen Schotland was bovendien goed voor een record. De afstand die hij met zijn schot overbrugde (45,5 meter) was uniek voor een succesvolle doelpoging op een EK.

De spits van Bayer Leverkusen scoorde op het afgelopen EK in totaal vijf keer, onder meer in de achtste finales tegen het Nederlands elftal. Hij werd daarmee samen met de Portugees Cristiano Ronaldo gedeeld topscorer van het toernooi.

Op de tweede plaats in de uitverkiezing eindigde het doelpunt van Paul Pogba in de achtste finales tegen Zwitserland. Ondanks zijn schot in de kruising werd Frankrijk uitgeschakeld na penalty's. De derde plaats was voor de Kroaat Luka Modric, die net als Schick in de groepsfase scoorde tegen Schotland.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om het doelpunt van Patrik Schick te bekijken.