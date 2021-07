Supporterscollectief Nederland is verbijsterd over het besluit van de Eredivisie-clubs om toch weer op zondagavond te gaan voetballen. Ook FC Groningen heeft boos gereageerd op het nieuws.

"Dit is minachting van de supporters", zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. "Supporters hebben zich vorig jaar nog massaal uitgesproken tegen voetballen op zondagavond. Clubs gaan nu bewust in tegen die wens. Ze zeggen supporters belangrijk te vinden, maar laten hiermee het tegendeel zien."

De KNVB liet eerder op woensdag weten dat komend seizoen zeker zeventien duels in de Eredivisie op een zondagavond worden gespeeld, met een aftrap om 20.00 uur. Zo krijgen vooral de clubs die donderdagavond actief zijn geweest in Europees verband meer tijd om te herstellen van de internationale inspanningen.

De directie van FC Groningen behoort naar eigen zeggen tot de "zeer kleine minderheid" die tegen de plannen van de Eredivisie CV was. "Zondagavond is geen tijdstip waarop wij wedstrijden willen spelen", aldus algemeen directeur Wouter Gudde op de site van FC Groningen.

"Jeugd wordt hierdoor uitgesloten om het stadion te bezoeken, net als mensen uit diverse sectoren die de volgende dag weer vroeg aan een nieuwe werkweek moeten beginnen. Ook voor supporters die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer kan het lastig zijn om op zondagavond het stadion te bezoeken. Dat moeten we als clubs niet willen."

'Besluit extra schaamteloos na jaar zonder stadionbezoek'

Keuning noemt het besluit "extra schaamteloos" na een periode waarin er veel van supporters is gevraagd. "Veel clubs hadden niet meer bestaan als de supporters ze afgelopen periode niet hadden gered. Na een afgebroken seizoen, een jaar zonder stadionbezoek en een nieuw onzeker seizoen voor de boeg hebben supporters opnieuw massaal seizoenkaarten gekocht. Dan kun je het niet maken om zo'n grote en gevoelige wijziging door te voeren."

Ook volgens het Supporterscollectief is het tijdstip op zondagavond vooral onwenselijk voor de fans die maandagochtend weer vroeg naar school of werk moeten. "Clubs zouden kinderen en jongeren juist aan zich moeten binden, maar sluiten die groep hiermee uit. Dat brengt de toekomst van de clubs in gevaar. Supporters geven de clubs bestaansrecht, zijn een cruciaal onderdeel van de voetbalbeleving en houden clubs ook financieel overeind."

Het Supporterscollectief blijft zich eveneens verzetten tegen een proef met een Eredivisie-wedstrijd op zaterdagmiddag om 16.30 uur. "Deze proef zou één jaar duren, maar is nu met een jaar verlengd", zegt Keuning. "Hiermee zijn dan alle negen Eredivisie-wedstrijden op een uniek moment te zien op televisie. Commercieel is dat aantrekkelijk, maar voor de supporter met een seizoenkaart wordt het een steeds grotere uitdaging om alle wedstrijden te kunnen bezoeken."