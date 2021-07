Lionel Messi blijft definitief bij FC Barcelona, zo melden verschillende Spaanse media woensdag. De 34-jarige Argentijnse aanvaller, die momenteel transfervrij is, zou een contract voor liefst vijf jaar tot medio 2026 tekenen bij de Spaanse topclub.

Daarnaast neemt Messi naar verluidt genoegen met een flinke salarisverlaging, mogelijk 50 procent. Hij had bij Barcelona een jaarsalaris van 138 miljoen euro exclusief bonussen. De verwachting is dat de Catalanen nog voor het weekeinde officieel melding maken van het behouden van Messi.

Het oude contract van Messi bij Barcelona liep op 1 juli af, waardoor andere clubs hem 'gratis' konden inlijven. Paris Saint-Germain, dat zich eerder deze zomer al versterkte met Sergio Ramos en ook dicht bij het aantrekken van Gianluigi Donnarumma is, was lange tijd geïnteresseerd in zijn diensten.

Barcelona was al een behoorlijke periode bezig met de contractverlenging van Messi, maar kreeg dat steeds maar niet voor elkaar vanwege de slechte financiële situatie. 'Barça' had begin dit jaar een schuld van ruim 1,1 miljard euro en zou destijds op de rand van een faillissement hebben gestaan.

Messi heeft verschillende records op zijn naam staan

Messi tekende in 2000 als dertienjarige zijn eerste contract bij Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. Hij heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële goals de topscorer aller tijden van Barcelona en is hij de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778.

Dat laatste record leek Messi nog mis te lopen doordat hij vorig jaar een vertrekwens had ingediend bij toenmalig voorzitter Josep Maria Bartomeu, met wie hij een slechte relatie had. Bartomeu hield Messi na een lang juridisch gevecht echter aan zijn contract, waardoor hij afgelopen seizoen alsnog het shirt van Barcelona droeg.

Het langer blijven van Messi, die zondag met de winst van de Copa América eindelijk zijn eerste prijs met Argentinië won, is een opsteker voor Barcelona-trainer Ronald Koeman. Hij zag dat de club zich eerder deze zomer al versterkte met onder anderen Memphis Depay en Sergio Agüero, die beiden transfervrij overkwamen.