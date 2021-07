Komend seizoen zullen zeker zeventien duels in de Eredivisie op een zondagavond worden gespeeld, met een aftrap om 20.00 uur. Dat hebben de clubs uit de Eredivisie CV besloten. De KNVB zal daar in het speelschema rekening mee houden.

De zondagavondwedstrijden voor het najaar worden na de loting van de groepsfase van de drie Europese toernooien vastgesteld. Daarbij is de goedkeuring nodig van de burgemeester van de betreffende speelstad. De zondagavondduels voor het voorjaar worden in december geprogrammeerd.

"Elke club speelt gedurende het seizoen zoveel mogelijk niet meer dan één thuiswedstrijd op zondag op dit tijdstip", licht de KNVB woensdag toe. "De uitwedstrijden worden eveneens verspreid onder de clubs. De wedstrijden op dit tijdstip die door de Europees spelende clubs worden aangevraagd, worden afgetrokken van deze zeventien. Het kan dus zijn dat uiteindelijk niet elke club een keer op zondagavond speelt."

De clubs die uitkomen in Europees verband, inclusief de kwalificatieduels, kunnen bij de KNVB een verzoek indienen om een duel in het weekeinde te verschuiven in verband met de voorbereidingstijd of rustperiode. Hiervoor is een aantal deadlines gesteld: 19 juli, 2 augustus, 30 augustus, 14 december, 25 februari en 18 maart.

"Verzoeken die op tijd binnenkomen en in lijn zijn met de afspraken van de veranderagenda, worden bij akkoord van de lokale autoriteiten altijd doorgevoerd", laat de KNVB weten. "Mochten meerdere Europees uitkomende clubs hetzelfde verzoek indienen, dan krijgt het team dat de meeste vlieguren moet maken voor de Europese wedstrijd de voorkeur."