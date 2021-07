AZ is woensdag ontsnapt aan de eerste oefennederlaag in de voorbereiding op komend seizoen. De Alkmaarders speelden zonder Calvin Stengs en Myron Boadu, die beiden voor een transfer staan, in de slotfase met 1-1 gelijk op bezoek bij KRC Genk.

AZ kwam tegen het Genk van oud-AZ-trainer John van den Brom in de 78e minuut op achterstand door een doelpunt van voormalig Eredivisie-speler Cyriel Dessers. De Alkmaarders brachten de stand in de 90e minuut alsnog in evenwicht dankzij een treffer van Thijs Oosting.

Stengs en Boadu lijken hun laatste wedstrijd voor AZ al te hebben gespeeld en vervolgen hun carrière waarschijnlijk in Frankrijk. Stengs is in onderhandeling met OGC Nice en Boadu met AS Monaco. De clubs hebben nog geen akkoord met elkaar bereikt.

AZ moest het tegen Genk ook nog stellen zonder Marco Bizot, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners, die tot de EK-selectie behoorden van het Nederlands elftal. Koopmeiners staat naar verluidt in de concrete belangstelling van Atalanta.

Vangelis Pavlidis maakte tegen Genk zijn officieuze debuut voor AZ. De aanvaller kwam vorige week voor 2,5 miljoen euro over van Willem II. Hij viel net als vele andere spelers na een half uur in en was met een hard schot dicht bij een goal.

AZ won eerder in deze voorbereiding van NEC (4-1) en TOP Oss (3-0) en moest genoegen nemen met een gelijkspel tegen RSC Anderlecht (1-1). De ploeg van trainer Pascal Jansen oefent deze maand nog tegen RB Leipzig, OFI Kreta en Real Sociedad.