Scheidsrechterbaas Roberto Rosetti heeft het woensdag opgenomen voor Danny Makkelie. De Italiaan noemt de veelbesproken strafschop die de Nederlandse arbiter gaf in de halve finale tussen Engeland en Denemarken op het EK "geen schandaal".

Makkelie wees in de verlenging van die bewuste wedstrijd naar de stip nadat de Engelse aanvaller Raheem Sterling in de mangel werd genomen door twee Deense verdedigers. Harry Kane benutte de strafschop vervolgens in twee instanties, waardoor Engeland met 2-1 won en zich voor de finale plaatste.

Het Deense kamp was na afloop woedend op Makkelie, omdat in hun ogen Sterling veel te makkelijk naar de grond ging en de strafschop dus een veel te zware straf was. Rosetti is het daar niet mee eens en vindt ook dat VAR Pol van Boekel goed heeft gehandeld door de penalty te laten staan.

"Makkelie zag dat Maehle de bal niet speelde en met zijn rechterbeen het linkerbeen van Sterling raakte. De VAR bevestigde dat contact. We kunnen natuurlijk discussiëren over de intensiteit, maar we willen altijd dat de scheidsrechter leidend is in het maken van beslissingen", zegt hij tegen The Guardian.

Het moment waarop Raheem Sterling onderuit wordt gehaald en Danny Makkelie een strafschop geeft voor Engeland. Het moment waarop Raheem Sterling onderuit wordt gehaald en Danny Makkelie een strafschop geeft voor Engeland. Foto: Getty Images

Rosetti steunt ook Kuipers voor overtreding van Jorginho

Rosetti steunt ook Björn Kuipers. Die Nederlandse arbiter kreeg in Engeland veel kritiek, omdat hij de Italiaanse middenvelder Jorginho in de door Italië na strafschoppen gewonnen finale geel en niet rood gaf voor een harde overtreding op de Engelse middenvelder Jack Grealish.

"Kuipers zag dat Jorginho probeerde om de bal te spelen. Je ziet duidelijk dat hij zijn rechtervoet op de bal zet en dat hij daarna wegglijdt en voor een seconde op het been van Grealish staat. Daar kan geen misverstand over bestaan", aldus Rosetti.

"Kuipers legde aan de VAR precies uit wat hij had geconstateerd op het veld. De taak van de VAR is om perfect te controleren wat de scheidsrechter heeft gezien. Als Jorginho direct op het been van Grealish zou hebben gestaan, dan was het wel rood geweest."